Gül: Böyle kanlı seçim yatırımı olmaz

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail’in Gazze’ye yönelik yaptığı saldırılara tepki gösterdi. 2009 yılındaki saldırının da seçim öncesinde yapıldığına dikkat çeken Gül, “Ocak ayında seçim var. Böyle bir kanlı seçim yatırımı olmaması lazım'' dedi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Dünya gözünü kapamamalı” diyen Cumhurbaşkanı Gül, şöyle konuştu:

"2009 yılındaki Gazze'deki o büyük, bin 500 kişinin öldüğü katliam da bir seçim öncesi yapılmıştı. Ocak ayında İsrail'de seçimler var. Böyle bir kanlı seçim yatırımı olmaması lazım.”

Gül, "Herkesin bu duruma müdahale etmesi gerektiği kanaatindeyim. Yoksa göz göre göre yeni, çok kanlı bir olayın bütün insanlığın gözü önünde cerayan etmesi gibi bir şey söz konusu olur ki buna kesinlikle müsaade etmemek gerektiğine inanıyorum'' dedi.