-GÜL: BOŞLUK SÖZ KONUSU DEĞİL ANKARA (A.A) - 30.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TSK komuta kademesindeki emekli taleplerine ilişkin, ''Herşey kendi mecrasında devam ediyor gördüğünüz gibi, herhangi bir boşluk söz konusu değil'' dedi. Genelkurmay eski başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in devam etmesini istediklerini ifade eden Gül, ''Biz kendisinin devam etmesini istememize rağmen kendisi bu kararı verince saygıyla karşıladık. Diğer komutanların zaten emeklilik süreleri gelmişti'' diye konuştu.