Gül 'bomba krizi'ndeki sert tavrına açıklık getirdi

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Almanya'daki temaslarını izleyen gazetecilerle Stuttgart'taki Meridien Otel'de düzenlediği sohbet toplantısında, ziyareti çerçevesinde gerçekleştirdiği görüşmelerin samimi ve dostane geçtiğini belirtti. Gül, konuşmasından önce Humboldt Üniversitesi'nde yaşananan 'bomba krizi'ndeki tavrına da açıklık getirdi. Cumhurbaşkanı, ''Ben burada bu şantaja boyun eğseydim, taviz verseydim, bu şantajlar yarın sizin başınıza bela olurdu'' dedi.



Türkiye'de terörle mücadele sürerken bazı Avrupa ülkelerinin teröre destek verdiğinin ifade edilmesi ve bu konunun görüşmelerde gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:





'Şantajlar başınıza bela olurdu'



''Tabii ki en önemli konuştuğumuz konulardan birisi de bu. Üstelik Humboldt Üniversitesi'ndeki bu olay olduktan sonra, zaten ben açmadan hep kendileri açtı. Bu arada şunu da bilmenizi isterim; gerek Cumhurbaşkanı gerek Başbakan hepsi üniversiteyi terk etmemem ve orada ısrarla durup konuşmamı yapmış olmamdan duydukları memnuniyeti ve bunun ne kadar doğru bir iş olduğunu, kendilerinin de bundan mutlu olduklarını söylediler. Çünkü daha önce herhalde bir Meksika Cumhurbaşkanı da gelmiş, ona da böyle olaylar olmuş ve o konuşmamış, çok üzüntü yaratmış. Orada söylediğim gibi kendilerine de şunu söyledim; 'Ben burada bu şantaja boyun eğseydim, taviz verseydim, bu şantajlar yarın sizin başınıza bela olurdu. Ben aslında sizin polisinize ve size yardımcı oldum. Ama burada şöyle bir şey ortaya çıktı ki, terörün ne olduğunu anlamanız açısından, Berlin'in ortasında (sen konuşursan biz oraya bomba koyarız) deme cüretini gösteren insanlar memleketinizde, bunlara nasıl davranılacağını ona göre tekrar gözden geçirmeniz gerekir' dedim.''





Hem ev sahibi hem misafir



Cumhurbaşkanı Gül, ''Kendinizi Türkiye'de hissettiniz mi?'' sorusu üzerine de özellikle dün Osnabrück'te Türkiye'deki il ziyaretlerinde nasıl karşılanıyorsa öyle karşılandığını ifade ederek, sokaklarda binlerce insanın olduğunu, tek farkın insanların Türk ve Alman bayrakları taşımaları olduğunu söyledi. Gül, ''Burada hala kendilerini gurbette zannedenler var, artık buralı olmalarına rağmen. Ayrı bir muhabbet oldu. Bu anlamda burada hem misafir hem de ev sahibiyiz'' dedi.





