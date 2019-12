Gül: Bölgenin barışı için iyi niyetli ve yapıcıyız

Resmi bir ziyaret için Suriye'de bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi gelecekte de bölgesel meselelerde hep iyi niyetli ve yapıcı olacağını belirterek, ``Bu yoldaki katkılarımız devam edecek'' dedi.



Cumhurbaşkanı Gül, Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı özel görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Gül'ün Esad ile görüştüğü sırada Türkiye ile Suriye arasında İmar ve İskan İşbirliği Mutabakat Zaptı ile Ekonomik ve Ticaret İşbirliği Anlaşması imzalandı. Basın toplantısında konuşan Gül, Suriye ile Türkiye'nin dost ve kardeş olduğunu, iki ülke arasında 2003'ten bu yana ilişkilerde örnek bir ilerleme sağlandığını belirterek, Suriye'nin, Türkiy için Ortadoğu'ya, Suriye için Türkiye'nin ise Avrupa'ya açılan kapı olduğunu söyledi.



2 milyar dolarlık ihracat



Türkiye ile Suriye arasındaki yıllık ticaret hacminin 2 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Gül, ``Türk işadamlarının Suriye'de yatırım yapma arzusu her geçen gün artmaktadır. Bu ilişkinin daha iyiye götürülmesi konusunda her iki ülke en üst düzeyde kararlıdır. İki ülke halkının çıkarına ne gerekiyorsa bunları daha da ileriye taşıyacağız" dedi.



Esad ile bölgenin meselelerini de konuştuklarını ve her konuda fikir birliğinde olduklarını kaydeden Gül, ``Komşumuz Irak'ın acılarını paylaşıyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması konusunda Sayın Esad ile anlayış birliğindeyiz'' diye konuştu.



Görüşmede Filistin meselesinin ağırlıklı olduğunu da açıklayan Cumhurbaşkanı, ``Filistin'in haklı davasının neticeye ulaşması gerekir. Bu da Filistin halkının kendi devletini kurma hakkıdır. İsrail ve bağımsız Filistin devletinin barış içinde yan yana yaşayacağı bir ortam herkesin arzusudur'' dedi.



‘İstismar niyetimiz yok’



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Gül, Suriye ile İsrail arasındaki dolaylı görüşme sürecinde Türkiye'ye duyduğu güvenden dolayı Esad'a teşekkür etti. Gül, Suriyeli bir gazetecinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Türkiye'nin tutumunun netlik kazandığını ve gelecekte bölgede nasıl bir rol üstleneceğini şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:



``Türkiye olarak sorunların çözümüne yapıcı bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sorunlarla uğraşırken, `Türkiye'nin bu konuların içine elini soksun, gerektiğinde bunları kullanalım, istismar edelim' niyeti yok. `Yapıcı ve iyi niyetli şekilde sorunların giderilmesine faydamız olur mu?' diye hareket ediyoruz. Türkiye, bölge meselelerinde hep iyi niyetlidir, hep yapıcıdır, katkılarını bu yönde kullanmaktadır. Sadece Orta Doğu ile ilgili söylemiyorum, daha geniş söylüyorum, barış olursa, güvenlik sorunu olmaz, ilişkiler gelişir ve refah olur.''



‘Filistin bölünmemeli’



İkili görüşmede, en fazla konuşulan konulardan birinin Filistin'in birliği olduğunu belirten Abdullah Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:



``İki Filistin devleti düşünülemez. Gazze'de Hamas seçimleri kazanınca, iyi niyetli tavsiyelerde bulunmuştuk. Geçen iki sene haklılığımızı gösterdi. Şimdi bu birleşmenin temin edilmesi gerekir. Mısır bu yönde çalışmalar yapıyor, biz de destekliyoruz. Filistin de bir an önce ulusal birlik sağlanmasını temenni ediyorum. Yoksa Filistin davasına en büyük zarar verilir. Bunu kimse kabul edemez, Filistin devletinin ikiye bölünmesine kimse tahammül edemez. Onlar siyasi mücadelelerini kendi içlerinde yapabilirler. Umarım birlik çalışması gecikmeden sonuçlanır. Yeni İsrail hükümeti de muhalefetteki söylemlerini unutup sağduyulu davranmalı.'' (DHA)