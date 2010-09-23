-GÜL BM GENEL KURULUNDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 23.09.2010 - 65. dönem BM Genel Kurulu Genel Görüşmeleri başladı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un açılış konuşmasını yaptığı BM Genel Kurulu Genel Görüşmelerini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Türkiye masasında izliyor. Gül'ün yanında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan bulunuyor. Genel Sekreter Ban'ın konuşmasının ardından önce BM Genel Kurulu Başkanı Joseph Deiss, ardından BM Genel Kurulu'nun 192 ülkesinin devlet ve hükümet başkanları, bakanları ve üst düzey temsilcileri sırayla 30 Eylüle kadar sürecek görüşmelerde ülkeleri adına Genel Kurula hitap edecekler. ABD Başkanı Barack Obama'nın bugün ülkeler arasında ilk konuşmayı yapacak Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Luiz Nunes Amorim'in ardından ikinci sırada Genel Kurula hitap etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bugün 8. sırada Genel Kurula hitap edecek. Gül daha sonra BM Güvenlik Konseyi'nde "Barışı Koruma-Barışı İnşa" konulu zirveye başkanlık edecek. Toplantı saat 22.00'de başlayacak ve sonunda Güvenlik Konseyi tarafından bir başkanlık açıklamasının kabul edilmesi bekleniyor. Açıklama, Cumhurbaşkanı Gül tarafından Konsey'de okununca yürürlüğe girecek. Bu arada BM Genel Kurulu Genel Görüşmelerinin bugün başlaması ve ABD Başkanı Obama'nın BM binasına gelecek olması nedeniyle BM kampüsü çevresinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı, yollar trafiğe kapatıldı.