-Gül: ''Bize bu acıyı çektirenler, misliyle çekecekler'' İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin, ''Şunu kimse unutmamalıdır ki; bize bu acıyı çektirenler, misliyle çekeceklerdir. Devletimizi bu saldırılarla sarstıklarını zannedenler, hizaya getireceklerini zannedenler, göreceklerdir ki bu saldırıların intikamı çok büyük olacaktır ve misliyle de alınacaktır'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 27. İSEDAK Toplantısı öncesinde basın mensuplarına Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terörist saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Gül, dün ve bugün acılarının büyük olduğunu ifade ederek, hayatını kaybeden asker, polis ve vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti: ''Şunu kimse unutmamalıdır ki; bize bu acıyı çektirenler, misliyle çekeceklerdir. Devletimizi bu saldırılarla sarstıklarını zannedenler, hizaya getireceklerini zannedenler, göreceklerdir ki bu saldırıların intikamı çok büyük olacaktır ve misliyle de alınacaktır. Türk Devleti'ne savaş açarak bir yere varılamayacağını, eninde sonunda göreceklerdir. Onlara yataklık edenler de bunlara bu şekilde at koşturmasına fırsat verenler de muhakkak ki derslerini çıkarmaları gerekir. Onlar da neticelere katlanmaları gerekir. Bütün dünya şunu bilmelidir ki Türkiye azimli, kararlı bir şekilde bu terörle sonuna kadar mücadele edecektir ve bu terör karşısında hiçbir şekilde sarsılmayacaktır ve sonuna kadar da bu işi bitirmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ben bir kez daha bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.'' Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, komutanların bölgeye intikal ettiklerini de belirtti. Bu mücadelenin uzun soluklu bir mücadele olduğunu herkesin bildiğini ifade eden Gül, ''Dünyanın başka tarafında da böyle olmuştur. Bu konudaki kararlılığımız kesindir. Türkiye'deki demokratik gelişmeleri eğer 'terör neticesinde elde ediyoruz' zehabına kapılanlar varsa şunu bilmelidirler ki büyük bir tarihi yanılgı içindedirler. Kendi halkımızı kucaklamak, kendi halkımıza şefkat göstermek, kendi halkımızın hak ve hukukunu korumak başka bir şeydir ama teröre karşı asla taviz vermeden mücadele etmek de bizim hem devlet hem de milletin kararıdır. Bir kez daha milletimize rahmet diliyorum, bütün şehitlerimizin başı sağ olsun'' diye konuştu.