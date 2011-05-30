-GÜL, BERDİMUHAMMEDOV İLE GÖRÜŞTÜ TÜRKMENBAŞI (A.A) - 30.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türkmenistan'a yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Hazar Denizi kenarındaki Türkmenbaşı şehrinde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile biraraya geldi. Gül'ün Berdimuhammedov ile yaptığı başbaşa görüşme yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Gül, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında, ata vatanı Türkmenistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkmenistan'ı 4. kez ziyaret ettiğini anımsatan Gül, her ziyaretinde ülkenin ne kadar geliştiğini görmekten kıvanç duyduğunu ifade etti. Gül, görüşmelerde öncelikle ikili ilişkilere gözden geçirdiklerini, ticaret hacminin 1,5 milyar dolara ulaşmasından duydukları memnuniyeti ifade ettiklerini söyledi. Türkmenistan'da faaliyet gösteren 600 Türk şirketinin büyük projelere imza attığını anlatan Gül, Türk şirketlerine duyduğu güvenden dolayı Berdimuhammedov'a teşekkür etti. Türkmenistan ile başta kültür ve eğitim olmak üzere bütün alanlarda sıkı işbirliği olmasından duydukları memnuniyeti teyit ettiklerini de dile getiren Gül, Berdimuhammedov'u yakın zamanda Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyacağını sözlerine ekledi. -BERDİMUHAMMEDOV'UN KONUŞMASI- Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov da Türkiye'nin Türkmenistan için stratejik bir ortak olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin uzun vadeli çıkarlara dayalı olarak yürütüldüğünü belirten Berdimuhammedov, bugünkü görüşmenin karşılıklı güven içinde geçtiğini kaydetti. İki ülke arasındaki işbirliğinin önemli yönleri üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Berdimuhammedov, ''Bu görüşmeler Türkmen-Türk kardeşliğinin daha da gelişmesine hizmet edecektir'' dedi. Ticari ve ekonomik ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılığını dile getiren Berdimuhammedov, özellikle inşaat, sanayi, ulaştırma, haberleşme, petrol ve doğalgaz alanlarında verimli işbirliği sağlanmasından yana olduklarını söyledi. Berdimuhammedov, ''Türkmenistan'da iş yapan 600'den fazla Türk şirketinin iki ülke ilişkilerine önemli katkıları var'' dedi. Berdimuhammedov, Türkmen petrolü ve doğalgazının uluslararası piyasalara sevkıyatı konusunda çeşitliliğin kendileri açısından önem arz ettiğini dile getirdi.