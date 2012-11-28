Gül: Ben fikrimi daha önce söylemiştim

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Van Bağımsız Milletvekili Tuğluk ile 9 BDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke hazırlanmasının, gerilimi arttıracağı iddialarıyal ilgili olarak, ''Bunlar Meclis'e gelir, Meclis'te tabii komisyonlarda konuşulacak, herhalde tartışılacaktır. Ama benim fikirlerim, ben Meclis'te gayet açık bir şekilde söylemiştim'' dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BDP'li 9 milletvekilliyle Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk'un dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik fezleke hazırlanmasının, gerilimi arttıracağı iddialarının hatırlatılması üzerine, bu konudaki görüşlerini TBMM'nin açılışında yaptığı konuşmada ifade ettiğini belirterek, ''Bunlar Meclis'e gelir, Meclis'te tabii komisyonlarda konuşulacak, herhalde tartışılacaktır. Ama benim fikirlerim, ben Meclis'te gayet açık bir şekilde söylemiştim'' dedi.