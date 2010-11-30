-GÜL: ''BELGELER KADİM DOSTLUKLARI BOZMAZ'' ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''(Wikileaks belgeleri) Bunların bazıları doğru değerlendirme olabilir, bazıları yanlış değerlendirme olabilir, görmek lazım. Dolayısıyla bunları bu şekilde anlamak gerekir. Türkiye ile ilgili şeyler var. doğrusu biz bunlara hep alışkınız, bunların hiçbiri bizim Türkiye'yi daha güçlü bir ülke yapmak, daha geliştirmek...Türkiye'deki siyasi istikrara verdiğimiz önem, kadim dostluklarımız, bunlar hiçbirisini bozamaz'' dedi. Gül, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı basın toplantısında, AGİT'in çeşitli ve kapsamlı faaliyetler sürdürdüğünü, ayrıca komşu coğrafyadaki Güney Osetya, Kuzey Karabağ, Yukarı Karabağ ve Trans-Dinyester gibi Türkiye'nin güvenliğini ve istikrarını yakından ilgilendiren ihtilafların çözümüne yönelik uluslararası bir diyalog platformu özelliği taşıdığını söyledi. Türkiye'nin bölgesinde oynadığı rol dolayısıyla AGİT'e aktif katılım ve katkı sağlayan başlıca ülkeler arasında yer aldığını vurgulan Gül, 1999'da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan İstanbul Zirvesi'nden 11 yıl sonra düzenlenecek ilk AGİT Zirvesi olma özelliği taşıyan Astana Zirvesi'ne büyük önem atfettiklerini belirtti. Gül, 40'tan fazla devlet ve hükümet başkanının katılacağı zirvede AGİT katılımcısı ülkelerin ortak ilke, değer ve yükümlülüklere bağlıklarını teyit edeceklerini dile getirdi. Bu kapsamda, Astana'da, 56 üyesiyle dünyadaki en geniş bölgesel güvenlik örgütü olan AGİT'in 21. yüzyılın riskleriyle mücadeledeki kararlığının gösterilmesini ve bu amaçla bir eylem planı kabul edilmesini beklediklerini vurgulayan Gül, dost ve kardeş Kazakistan'ın 2010'da üstlendiği AGİT dönem başkanlığını başarıyla yürütmesinden ve İstanbul'dan 11 yıl sonra AGİT katılımcısı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir zirve toplantısında bir araya getirmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül, zirve sırasında Astana'da bulunan bazı hükümet ve devlet başkanlarıyla ikili görüşmeleri olacağını bildirdi. -WIKILEAKS BELGELERİ- Gül, bir gazetecinin, Wikileaks belgelerini anımsatarak, ''Sizinle ilgili olan ifadeler de var, özellikle 2005 yılında yazılan bazı konularla ilgili. Öncelikle kendi isminizin geçtiği bölümlerle ilgili belgeleri okudunuz mu, ne hissettiniz? 2005 yılında Sayın Başbakan ile aranızda bir çekişme olduğu belgelere yansımış durumda. Ayrıca, bundan sonraki süreçte özellikle Azerbaycan-Türkiye ilişkileriyle ilgili Aliyev'in kullandığı önemli ifadeler var. Hem Türkiye-Azerbaycan ilişkileri hem de Orta Doğu ülkelerinin İran'a bakış açısıyla ilgili bundan sonraki süreçte nasıl gelişmeler olacak?'' sorusu üzerine Gül, belgelerin bir kısmının yayınlandığına işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı: ''Dikkat ederseniz, bunlar Amerikalı diplomatların, değişik seviyede diplomatlar, bunların bulundukları yerdeki olayları, kişileri kendi açılarından değerlendirmeleriyle ilgili raporlar, şimdiye kadar açıklananlar. Yani sizler nasıl her gün olayları kişileri değerlendiriyorsanız, onlar da sizin gibi değerlendiriyorlar ve merkezlerine rapor ediyorlar. Ben Dışişleri Bakanlığı yapmış bir kişiyim biliyorsunuz. Bunların bazıları doğru değerlendirme olabilir, bazıları yanlış değerlendirme olabilir. Görmek lazım, nedir. Dolayısıyla bunları bu şekilde önce anlamak gerekir. İkincisi, tabii Türkiye ile ilgili bazı şeyler var. Doğrusu biz bunlara hep alışkınız. Bunların hiçbiri Türkiye'yi daha güçlü bir ülke yapmak, Türkiye'yi daha geliştirmek...Türkiye'deki siyasi istikrara verdiğimiz önem, kadim dostluklarımız, bunların hiçbirisi bozamaz. Sayın Başbakan ile benimle ilgili söylediğiniz bazı şeyler var. Bunları kendi açılarından değerlendirmişler, yazmışlar. Bunların hiçbiri, bizlerin Türkiye için omuz omuza çalışmamızı hiç engellemez. Bu, sadece Sayın Başbakan ile ilgili değil, diğer bütün yetkililerle de...O açıdan Türkiye ile ilgili söylenenleri ben Türkiye'de bulunan kişilerin kendi değerlendirmeleri olarak görüyorum. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Sorunuzda çevreyle ilgili değerlendirmeler de var. Bunları hep takip etmek gerekir. Bunlara bu merkezden bakıyorum. Sizinle ilgili söylenen birşeyin siz doğrusunu bildiğiniz için hemen bunun doğru olmadığını söylersiniz, inanmazsınız ama başkasıyla ilgili söylenenlere insanlar çabuk inanırlar. Onlara da böyle bakmak gerekir, çevreyle ilgili söylenen şeylere. Burada biraz, şimdiye kadar çıkan şeylere etkisini nedir diye baktığımızda biraz bir sistematiği olduğu kanaatindeyim. Birazcık bir amaç varmış gibi geliyor bana ama tabii ki şimdiden kesin birşey söylemek doğru değil. Neler gelecek, neler yayınlayacaklar bunlara bakmak gerekir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğu da aynı şekilde hiç kimse etkileyemez. Bizler, bir milletin farklı farklı devletleriyiz. Dışardan farklı görünebilir, dışardan farklı değerlendirmeler yapılabilir ama işin aslı budur.'' Wikileaks belgeleriyle ilgili bir başka soru üzerine Gül, ''Türkiye'den bakınca bizim Türk gazeteler Türkiye ile ilgili şeyleri... Ama ben yabancı ajanslara, televizyonlara, gazetelere bakıyorum, onlar da çok daha farklı, yansıtılması daha çok bölgeyle ilgili, biraz daha farklı bir yansıtma şekli var. Onun için söyledim zaten. Biraz sanki bazı şeyler süzgeçten geçirilerek yapılıyor. Sanki bir amaç var gibi geliyor bana. Ama bunlarla ilgili kesin birşey söylemek doğru değil. Türkiye olunca tabii ki Türk gazeteleri olarak siz Türkiye'de ne yazmışlar, ne etmişler bunların bir kısmına biz diplomatik dedikodular deriz. Aslında bazılarını tahmin edebilirsiniz. Bunların bazılarını tahmin edebiliriz. Yani insanlar hakkımızda ne düşünüyorlar diye bunları tahmin edebiliriz ama görmemiz lazım, ne tür belgeler var'' diye konuştu. -ZİRVE, YARIN ASTANA'DA BAŞLIYOR- Kazakistan'ın başkenti Astana'da yarın başlayacak ve Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün temsil edeceği Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) zirvesinde stratejik yönlendirme yapılması bekleniyor. Astana'da iki gün sürecek zirvede Cumhurbaşkanı Gül'e, aralarında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da yer alacağı bir heyet eşlik edecek. İstanbul'da 1999 yılında toplanan zirveden sonraki ilk AGİT zirvesinde, örgütün bir sonraki zirveye kadar yürüteceği çalışmalara yön veren kararlar alınması ve görevlendirmeler yapılması da öngörülüyor. 1975 Helsinki, 1990 Paris, 1992 Helsinki, 1994 Budapeşte, 1996 Lizbon ve 1999 İstanbul zirvelerinin ardından 7. kez toplanacak zirveye 48 ülke katılacak. Sovyet tehdidine karşı kurulan AGİT, 2010 yılının başında ilk kez eski SSCB üyesi Kazakistan gibi bir ülkeye dönem başkanlığını verdi. Dönem başkanlığı süresince uluslararası dengelere dikkat eden ve bağımsız bir politika izleyen Kazakistan, 12 yıl aradan sonra AGİT zirvesine ev sahipliği yapma şansını da yakaladı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İlyas Omarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün bunların, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in bağımsız dış politikasının sonucu ve onun en büyük hayallerinden biri olduğunu söyledi. 22 Nisan 1989'da Kazakistan Komünist Partisi başkanlığına getirilen Nazarbayev, henüz ülke bağımsızlığını kazanmadan 1989 yılı eylül ayında resmi dilin Kazak Türkçesi olduğunu açıklayarak, bağımsızlık yolunda ilk adımı attı. 26 Mart 1990'da yenilenen parlamentonun 24 Nisan 1990'da cumhurbaşkanı seçtiği Nazarbayev'in ilk icraatlarından biri, Rusların Kazakistan topraklarında nükleer deneme yapmalarını yasaklaması oldu. 16 Aralık 1991'de Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan eden Nazarbayev, bağımsızlığın kazanılmasının ardından da Kruşçev zamanında kapatılan Kazak okullarını yeniden açtı. Rusya'dan bağımsız dış politika izleyen Nazarbayev'in çabalarıyla, 1992 yılında CICA/AİGK (Asya'da Güven Artırıcı Önlemler Konferansı) kuruldu. Kazakistan, halen AGİT üyeliğinin dışında, BM, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT), Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Avrupa-Atlantik Konseyi (EAPC), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) gibi örgütlere üye.