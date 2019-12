-Gül: Bayramlar, barış, yardımlaşma ve paylaşma günleridir'' ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayramların barış, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma günleri olduğunu belirtti. Gül, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, tüm vatandaşların bayramını kutladı. Kurban Bayramı'nın terör ve deprem nedeniyle bu yıl buruk karşılandığını ifade eden Gül, ''Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, vatanı için şehit olan evlatlarımıza bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yurt içindeki ve yurt dışındaki bütün vatandaşlarımın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu bayramın ülkemiz, İslam alemi ve bütün insanlık için hayırlar getirmesini, ülkemizin bir daha böyle büyük acılar yaşamamasını temenni ediyorum'' ifadelerini kullandı. Bayramların, barış, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma günleri olduğunu vurgulayan Gül, insanlar arasındaki sevgi, saygı ve kardeşliğin pekişmesine, birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olan bayramların, sosyal ve kültürel hayatta vazgeçilmez bir yeri olduğunu bildirdi. Bir milleti millet yapan ve bir arada tutan hususun, sadece sevinçte ve kıvançta değil, tasada da birlikte hareket edebilmesi olduğunu belirten Gül, şunları belirtti: ''İşte necip milletimiz, Van'da meydana gelen depremden sonraki dayanışma ve yardımlaşmasıyla bunu bir kez daha ispat etmiştir. Milletimiz ve devletimiz, geçmişte yaşanan felaketlerde olduğu gibi bu acı olayın ardından depremin yaralarını sarmaya çalışmış, tüm insanlığa örnek olacak bir dayanışma sergilemiştir. Sadece sivil inisiyatifle dahi ülkenin her köşesinden depremzedelere büyük miktarlarda yardım gönderilmiştir. Aziz milletimizi ayrıştırmak isteyenler de bu bütünlük karşısında hayal kırıklığına uğramışlardır.'' -''Asırlardır hür yaşamamızı sağlayan, milletimizin birlik ve beraberliğidir''- Vatandaşların, bayramların ruhuna uygun şekilde, deprem bölgesine imkanları ölçüsünde yardımlarını ulaştırmayı sürdüreceğine olan inancını ifade eden Gül, şunları kaydetti: ''Milletimiz sarsılmaz bağlarla birbirine bağlıdır. Bunu tarihte hiçbir güç yok edemedi, sonsuza kadar da yok edemeyecek ve sarsamayacaktır. Bizim asırlardır hür ve müstakil yaşamamızı, büyük medeniyetler kurmamızı sağlayan, milletimizin bu asil duruşu, birlik ve beraberliği, vatanına ve birbirine olan yüce sevgisi ve bağlılığıdır. Bu mübarek günlerde şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyoruz. Unutmayalım ki böyle büyük güçlü bir ülkede özgürce yaşayabiliyorsak bunu onlara borçluyuz. Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz hepimize emanettir. Onlar en değerli varlıklarını bu ülke için feda etmişlerdir. Vatandaşlarımdan istirhamım, mahallelerinde, çevrelerinde, köylerinde, şehit ailelerini, gazilerimizi ziyaret etsinler ve onları sahiplensinler.'' -''Trafikte dikkatli olun'' çağrısı- Cumhurbaşkanı Gül, bayram mesajında, vatandaşlara trafikte dikkatli olup kurallara uymaları, dikkatsiz ve tedbirsiz davranmamaları konusunda çağrıda bulundu. Gül, mesajını ''Vatandaşlarım şunu çok iyi bilsinler ki milletimiz her türlü zorluğu yenecek, her türlü sorunu aşacak güçtedir. Yeter ki birlikteliğini korusun. Türkiye, birlik ve beraberlik içerisinde ilerleyerek, yarınları en güçlü şekilde kucaklayacaktır. Milletimiz, yeni nesillerin mutlu, huzurlu, refah ve güven içerisinde yaşaması için parlak bir geleceği hep birlikte inşa edecektir'' ifadeleriyle tamamladı.