Gül, Başkan Bush'la görüştü

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı George W. Bush ile telefonda görüştü. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Gül, bugün ABD Başkanı Bush ile bir telefon görüşmesi yaparak, bölgesel ve uluslararası bazı konular üzerinde kapsamlı bir istişarede bulundu.

Görüşmenin Gürcistan ile ilgili gelişmelere ilişkin kısmında Cumhurbaşkanı Gül'ün, Türkiye tarafından gündeme getirilen "Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu" önerisi hakkında Başkan Bush'a bilgi verdiği kaydedildi.

Telefon görüşmesinde, Irak ile ilgili gelişmeler bağlamında Kerkük sorunu ve Kıbrıs'ta yarın başlayacak kapsamlı müzakerelerin de ele alındığı ifade edildi.

