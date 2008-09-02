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Politika

Gül, Başkan Bush'la görüştü

Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye tarafından gündeme getirilen "Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu" önerisi hakkında Başkan Bush'a bilgi verdi.

02 Eylül 2008 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı   George W. Bush ile telefonda görüştü.  Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Gül, bugün ABD Başkanı Bush ile bir  telefon görüşmesi yaparak, bölgesel ve uluslararası bazı konular üzerinde  kapsamlı bir istişarede bulundu.
Görüşmenin Gürcistan ile ilgili gelişmelere ilişkin kısmında  Cumhurbaşkanı Gül'ün, Türkiye tarafından gündeme getirilen "Kafkasya İstikrar ve  İşbirliği Platformu" önerisi hakkında Başkan Bush'a bilgi verdiği kaydedildi.
Telefon görüşmesinde, Irak ile ilgili gelişmeler bağlamında Kerkük sorunu  ve Kıbrıs'ta yarın başlayacak kapsamlı müzakerelerin de ele alındığı ifade  edildi.

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