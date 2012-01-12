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Gül, Başbuğ için 'Yüce Divan'ı işaret etti

Gül, İlker Başbuğ'un yargılanması hakkında "Benim şahsi kanaatim anayasadaki özel maddenin daha geçerli olduğu yönünde Yüce Divan olarak" dedi.

12 Ocak 2012 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanıp yargılanmayacağını değerlendirirken, “Hukuk tekniğiyle ilgili bir konu. Dolayısıyla ilgili makamlar karar verecektir. Benim şahsi kanaatim anayasadaki özel maddenin daha geçerli olduğu yönünde Yüce Divan olarak. Ama nihayetinde bu, hukuk tekniğiyle ilgili bir konu. Dolayısıyla ilgili makamların, ilgili sorumlu kurumların kararına bakmak lazım” dedi.


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.


Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, bir gazetecinin, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklu yargılanmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Sayın Başbuğ'un tutuklu yargılanmasından dolayı sizin düşünceniz nedir? Başbuğ, Yüce Divan'da mı, özel yetkili mahkemede mi yargılanmasını kişisel olarak düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine, şunları söyledi:


“Bu konulardaki fikirlerimi daha önceden de biliyorsunuz, tutukluluklarla ilgili görüşümün ne olduğunu. Sayın başbakanın söylediği şeyleri ben de destekliyorum. Zaten bu konuları daha önce de ifade etmiştim, gerek mecliste gerek başka ortamlarda. Diğer konu tamamen hukuk tekniğiyle ilgili bir konu. Dolayısıyla ilgili makamlar karar verecektir. Benim şahsi kanaatim, anayasadaki özel maddenin daha geçerli olduğu yönünde Yüce Divan olarak. Ama nihayetinde bu, bir hukuk tekniği ile ilgili bir konu. Dolayısıyla ilgili makamların, ilgili sorumlu kurumların kararına bakmak lazım.”


Bir gazetecinin “Cumhurbaşkanının görev süresinin 7 yıl olması ve bir kez daha seçilemeyeceği meclisteki düzenlemede var. 'Cumhurbaşkanlığı süresi yasa ile belirlenemez' yönünde hukuki görüşler de var” demesi üzerine Gül, “Bu konu ile ilgili ben söyleyeceklerimi hep söyledim. Şu konuyla ilgili soruları başkalarına sorun” yanıtını verdi.


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