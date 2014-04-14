Gül, Başbakan'ın 'vatan haini' ilan ettiği TÜSİAD'ın davetini kabul etti

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "vatan hainliği" ifadesini kullanarak da tepki gösterdiği TÜSİAD, perşembe günü Ankara'da düzenlenecek Yüksek İstişare Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü davet etti. Gül daveti kabul etti.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, Gül'ün olumlu cevabını, "Gül bu daveti kabul ederek Başbakan-TÜSİAD kavgasına bakışını ortaya koymuş oluyor" şeklinde yorumladı. Çakırözer, bu davetle "TÜSİAD’ın Cumhurbaşkanlığı yarışında Gül’den yana tavır koyduğu" iddiasının da gündeme geldiğini savundu.

Ocak ayında TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, hükümeti eleştirerek, "Hukukun olmadığı bir ülkeye yabancı sermaye gelmez" demişti. Erdoğan, bu sözlere karşılık olarak TÜSİAD'ı "vatan hainliği" ile suçlamış ve kendisi ile bakanlarının TÜSİAD ile görüşmeyeceği mesajını vererek, “Sen hangi yüzle bu idarenin bakanlarını TÜSİAD’a davet edeceksin, bizimle herhangi bir işini görmeye geleceksin, hangi yüzle?” diye konuşmuştu.

Utku Çakırözer'in Cumhuriyet gazetesinde "Eyy TÜSİAD’ Tercihini Gül’den Yana Koydu" başlığıyla yayımlanan (14 Nisan 2014) yazısı şöyle:

Türkiye’nin en büyük sanayicilerinin bir araya geldiği TÜSİAD, ocak ayında başkanları Muharrem Yılmaz ile Başbakan Tayyip Erdoğan arasında yaşanan “vatana ihanet” polemiğinden sonra ilk kez Ankara’ya geliyor. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) perşembe günü başkentte toplanacak.

Kısaca anımsatmak gerekirse, TÜSİAD Başkanı Yılmaz, 23 Ocak’ta yapılan genel kurul toplantısında şu sözleri söylemişti:

“Hukukun üstünlüğüne riayet edilmeyen, yargı mekanizması AB normlarında çalışmayan, düzenleyici kurumlarının bağımsızlığına gölge düşen, vergi cezaları veya başka türlü cezalarla şirketlerinin üzerinde baskı kurulan, ihale yasası onlarca kez değiştirilen böyle bir ülkeye yabancı sermayenin gelmesi mümkün değildir.”

İhanet polemiği

Bu sözlere ertesi gün Başbakan Erdoğan, “Eyy TÜSİAD” diyerek çok sert bir yanıt verdi ve şunları söyledi:

“Kalkıp da TÜSİAD’ın başkanı küresel sermaye gelmez ifadesi kullanamaz. Bu cümleyi kullanıyorsa bu vatana ihanettir. Sen küresel sermaye gelmez ifadesini kullanarak kendi hükümetini tehdit ediyorsun öyle mi? O zaman cevabını alacaksın.”

TÜSİAD Başkanı bu sözlere, Taha Akyol’un programında yanıt vererek “Vatan haini söylemini reddediyorum. Biz ne ananas cumhuriyeti, ne muz cumhuriyeti istiyoruz. Biz çağdaş bir cumhuriyet istiyoruz” demişti.

Daha da görüşmeyecekti

Erdoğan, TÜSİAD’ı topa tuttuğu konuşmada bundan sonra ne kendisinin ne de bakanlarının TÜSİAD ile görüşeceğinin de sinyalini vererek “Sen hangi yüzle bu idarenin bakanlarını TÜSİAD’a davet edeceksin, bizimle herhangi bir işini görmeye geleceksin, hangi yüzle?” diye konuşmuştu.

İşte o gün geldi çattı. O polemikten sonra TÜSİAD ilk toplantısını bu hafta Ankara’da gerçekleştiriyor. Erdoğan sözünün gereğini yerine getirirse, YİK toplantısına kabineden kimse gitmeyecek demektir.

Gül daveti kabul etti

Tam bu noktada, TÜSİAD da stratejik bir adım atarak YİK toplantısına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü davet etti. Davet önemli...

Ama yanıtı da bir o kadar önemli. Gül de daveti kabul ederek Başbakan- TÜSİAD kavgasına bakışını ortaya koymuş oluyor.

Gül farklı telden

Aslında Gül bunu ilk kez yapmıyor. 16 Ocak’ta Başbakan Erdoğan’ın iki yıldır görüşmediği Müteahhitler Birliği Başkanı’nın davetini kabul ederek yeni binalarının açılış törenine katıldı. Geçen hafta Çankaya Köşkü’nde verdiği resmi yemeğe AKP’den 17 Aralık sürecinde cemaat tartışmaları nedeniyle de ayrılan İzmir Milletvekili İlhan İşbilen ile Gülen okullarının temsilcisini davet etti.

Şimdi gözler perşembe günkü toplantıda. Kulislerde, bu davetle TÜSİAD’ın Cumhurbaşkanlığı yarışında Gül’den yana tavır koyduğu iddiası dillendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Gül, TÜSİAD YİK Başkanı Erkut Yücaoğlu ve TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz’ın yapacakları konuşmalardan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bakalım ne tür mesajlar çıkacak...