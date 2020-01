-Gül, BAE'de yaşayan Türklerle bir araya geldi DUBAİ (A.A) - 31.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan Türklerin bulundukları görevler ve aldıkları sorumluluklar itibariyle ülkenin gelişmesine, kalkınmasına katkıda bulunduklarını belirterek, ''Bunu bana her vesileyle söylediler. Bundan gerçekten büyük bir gurur duyuyorum'' dedi. Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Dubai'de konakladıkları El Qasr Otel'de BAE'de yaşayan Türk vatandaşlarla bir araya geldi. Resepsiyonun verileceği salona Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek ile gelen Gül çifti, alkışlarla karşılandı. Cumhurbaşkanı Gül, davetlilere hitap ederek, Türklerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendisinin ve heyetinin çok iyi şekilde ağırlandığını kaydeden Gül, samimi ve içten siyasi görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurguladı. İki ülkenin karşılıklı ilişkilerinin sağlamlığına işaret eden Gül, ''Sizler vasıtasıyla bu sağlam ilişkilerin daha da güçlü bir şekilde geleceğe taşınacağından eminim'' dedi. İki ülkenin ekonomik ilişkilerinin önemine vurgu yapan Gül, karşılıklı ticaretin ve yatırımların güçlü şekilde devam ettiğini söyledi. BAE'deki Türklerin, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti: ''Hepiniz çok değerli işler yapıyorsunuz. Burada bulunduğunuz konumların, yaptığınız işlerin, üstlendiğiniz sorumlulukların farkındayız. BAE'deki yetkililerin de sizlerle ilgili söyledikleri şeyler hep gurur verici. En üst seviyede görevler, sorumluluklar alıyorsunuz ve bu ülkenin her bakımdan gelişmesine, kalkınmasına katkıda bulunuyorsunuz. Bunu bana her vesileyle söylediler. Bundan gerçekten büyük bir gurur duyuyorum.'' -Sohbetlerde Türk dizileri öne çıktı- İki ülke ilişkilerinin kültürel boyutuna da dikkati çeken Gül, Türk dizilerinin afişlerini yollarda gördüğünü belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bana hepsinin sordukları, evlerde hanımları televizyon başında ne kadar meşgul ettiğimizi çok konuştuk. Bana şeyhler şunu sordu; 'Hanımlar Türkiye'de bu kadar güçlü mü' dedi. 'Güçlüdür' dedim. 'Tarihte de güçlü mü' dedi. 'Tarihte de çok güçlüydü' dedim. 'Umarım dedim, seyrettikleriniz eşlerinizi çok meşgul edip size hizmetten geri kalmıyordur' dedim. Dizilerin bu kadar yakinen takip edildiğini biliyordum, ama bunların bire bir sohbetlerimizde öne çıkması Türkiye'nin başka bir etkinliğini daha göstermiş oluyor.'' Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Vural Altay da Cumhurbaşkanı Gül'ün BAE'ye gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, 15 yıl aradan sonra gerçekleşen ziyaretin büyük önem taşıdığına işaret etti. Ülkede seçkin, aktif ve etkin bir Türk toplumunun yaşadığını söyleyen Altay, Türklerin ikili ilişkilerin geliştirilmesine her açıdan katkı sağladığını ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini belirtti.