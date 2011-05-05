-GÜL AVUSTURYA ZİYARETİNİ DEĞERLENDİRDİ ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avusturya'nın, gerek halk gerekse yönetim nezdinde Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki tavrının çok olumlu olmadığını belirterek, ''O bakımdan bu anlayışı değiştirme yönünde görüşmelerimde özellikle çaba gösterdim'' dedi. Avusturya'ya yaptığı resmi ziyareti tamamlayan Gül, yurda dönüşünde Esenboğa Havalimanında, ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ziyaretinin, Türkiye'den Avusturya'ya 13 yıl aradan sonra gerçekleşen devlet başkanı düzeyindeki ilk resmi ziyaret olduğunu bildiren Gül, ziyaret kapsamında başta Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer olmak üzere Avusturyalı üst düzey yetkililer ile bir araya geldiğini söyledi. Avusturya Meclisi'ni de ziyaret ettiğini kaydeden Gül, Avusturya Meclis Başkanı, Başbakanı ve siyasi partilerin temsilcileri ile geniş bir görüşme yaptığını ifade etti. Görüşmelerde ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Gül, iki ülkeyi ilgilendiren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin görüşmelerinin önemli gündem maddelerinden olduğunu ifade eden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Eminim ki sizler de biliyorsunuz, Avusturya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda tavrı çok olumlu değil gerek halk nezdinde, gerekse yönetim nezdinde. O bakımdan bu anlayışı değiştirme yönünde görüşmelerimde özellikle çaba gösterdim ve müzakere sürecimizin herhangi bir şekilde tıkanmaması ve engellenmemesi gerektiğini, Türkiye'nin müzakereleri bitirdikten sonra her ülkenin kararına saygı duyacağımızı, konunun kurallar çerçevesi içinde olacağını ama müzakere sürecinin kural dışı tıkanması veyahutta kural dışı engellenmesini kabullenemeyeceğimizi... Bunları ilgililerle gayet açık, net şekilde paylaştım.'' Avusturya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin en güçlü yanının ekonomik ilişkiler olduğunu ifade eden Gül, 2008 yılında Avusturya Cumhurbaşkanı Ficher'in Türkiye'ye beraberinde çok sayıda iş adamı ile geldiğini hatırlattı. Türkiye'nin gelişen ve büyüyen ekonomisinin, istikrarının, risklerin minimize edilmesinin Avusturya firmaları tarafından da çok fark edilen bir husus olduğuna dikkati çeken Gül, ''Kısa süre içerisinde, o geziden bu yana Türkiye'ye Avusturyalılar çok büyük yatırımlar yaptılar. Sadece geçen seneki yatırımları 2 milyar dolara yaklaştı'' dedi. Avusturyalı 30'a yakın firmanın yetkilileri ile kahvaltı yaptıklarını bildire Cumhurbaşkanı Gül, bu firmaları Türkiye'de daha çok yatırım yapmaya davet ettiğini söyledi. Fischer ile TOBB ve Avusturya Odalar Birliği'nin ortaklaşa organize ettiği iş forumu toplantısına da katıldığını belirten Gül, çok sayıda Türk ve Avusturyalı iş adamının da bu toplantıda bulunduğunu ifade etti. Abdullah Gül, ziyaret kapsamında Türkiye ve Avusturya 7. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Protokolü'nün de ilgili bakanlarca imzalandığını bildirdi. Ziyaretin önemli bir unsurunun da Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşları olduğuna işaret eden Gül, Avusturya'da 220 bine yakın Türk vatandaşının yaşadığını, bunların yarıya yakınının Avusturya vatandaşı olduğunu belirterek, ''Dolasıyla onların da çeşitli sorunları vardır. Çeşitli konular vardır. Onlarla bir araya gelmeye de çok önem verdim. Bildiğimiz birçok şikayetler ve problemleri, özellikle ayrımcılıkla ilgili problemleri ilgililerle konuştum ve bunun çok tehlikeli olduğunu, bunun önünün şimdiden alınması, ileride büyük tehlikeler yaratacağını kendilerine söyledim. Bu konuda ümit ediyorum ki bazı önemli değişiklikler söz konusu olabilir'' diye konuştu. Viyana ve Salzburg'da Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldiklerini kaydeden Gül, ''Orada binlerce Türk öğrenci var. Onlarla bir araya geldik. Ayrıca Viyana'da verdiğim bir akşam resepsiyonunda Avusturya'da ileri gelen tüm Türkleri, bilim adamlarını, sanatçıları, Türk derneklerinin temsilcilerini davet ettik'' dedi. Bugün ise Salzburg'da daha çok kültürel ve sosyal içerikli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyen Gül, bu kapsamda Salzburg'taki bütün Türk dernekleri ve kuruluşlarının temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldiklerini anlattı. Ziyaretinde en önem verdiği hususun medya kanalıyla Avusturya kamuoyuna mesajlar vermek olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, birçok Avusturya gazetesi ve televizyonunda röportajlarının yayımlandığını ifade etti. Gül, sözlerini ''Ümit ediyorum ki bu ziyaret ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmıştır ve Avusturya'daki Türkiye ile ilgili bilgisizlikten kaynaklanan bazı olumsuzlukların giderilmesine katkı sağlamıştır'' diyerek tamamladı.