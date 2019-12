-GÜL, AVUSTURYA BAŞBAKANI FAYMANN İLE GÖRÜŞTÜ VİYANA (A.A) - 03.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avusturya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Başbakan Werner Faymann ile görüştü, öğrenci derneği Wonder'i ziyaret etti. Gül'ün, Faymann ile Başbakanlık'ta gerçekleştirdiği görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Gül, Faymann ile görüşmesinin ardından eşi Hayrünnisa Gül, Devlet Bakanı Faruk Çelik, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile birlikte Avusturya'da öğrenim gören Türk öğrencilerin oluşturduğu Wonder derneğini ziyaret etti. Dernek genel merkezinde Konya Selçuklu Belediyesi tarafından açılan Anadolu Selçuklu Eserleri Fotoğraf Sergisini gezen Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, daha sonra öğrencilerle ve dernek yöneticileriyle bir araya geldi. Gül, burada yaptığı konuşmada, Avusturya ziyareti ve temasları hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin Avusturya'ya ne şartlarda geldiğini bildiğini ifade eden Gül, şöyle konuştu: ''Türkiye'de zaman zaman zor dönemler geldi, geçti. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, hepimiz kardeşiz. Artısıyla eksisiyle Türkiye'nin geçmişi bize ait ama bilinen bir gerçek var ki Türkiye, her geçen gün, her an daha ileri giden, daha güçlenen, demokrasisi kökleşen, hukukun üstünlüğü belirginleşen, insanların birbirini anladığı bir ülke haline geldi. Geçmişe değil, geleceğe bakmamız lazım. Gelecek her açıdan Türkiye için daha parlak. Burada 100'ün üzerinde doktora, çok sayıda master ve lisans diploması alanlar var. Kendine özgüveni olan dünyaya açık gençler olarak, Türkiye'ye döndüğünüzde vereceğiniz güzel hizmetleri düşünün.'' Temasları sırasında Avusturya'da, Türklere karşı bir ön yargı olduğunu gördüğünü dile getiren Gül, bunu gidermek için özellikle öğrencilere büyük görev düştüğünü söyledi. Türk toplumunun, Türkiye'nin olumlu imajını Avusturyalılara anlatmasını isteyen Gül, Türkler'in sadece Türkçe konuştuğu ve Avusturya toplumuna uzak olduğu yönünde şikayetler aldığını belirtti. Gül, Avusturya'daki Türkler'den, yaşadıkları toplumda aktif olmalarını ve toplum yaşamına katkıda bulunmalarını istedi. Devlet Bakanı Faruk Çelik de Türkiye'den Avrupa'ya işgücü göçünün başlamasıyla gençlerin kendi değer yargılarıyla yetişmesi için güçlü bir sivil toplum hareketi başladığını söyledi. Wonder'in Türkiye'deki ara dönem sırasında gençlerin yükseköğrenim için yurt dışına gitmesi sonucu kurulduğunu anlatan Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti. Wonder Genel Başkanı Yusuf Kara da dernek hakkında ve Avusturya'daki Türk öğrencilerin profili hakkında bilgi verdi. Kara, konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Gül'e, Almanya'da yayımlanarak kitaplaştırılan bazı öğrencilerin doktora ve yüksek lisans tezlerini hediye etti. -HAYRÜNNİSA GÜL VİYANA MÜZESİNİ GEZDİ- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Avusturya ziyaretine eşlik eden eşi Hayrünnisa Gül, bazı kültürel programlar gerçekleştirdi. Hayrünnisa Gül, bu sabah Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fıscher'in eşi Margit Fıscher ile konutlarında bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede iki First Lady sohbet etti. Sohbet sırasında Hayrünnisa Gül'e kahve ikram edildi. Sohbetin ardından Viyana Müzesine geçen Hayrünnisa Gül, müzede Saint Stephan katedralinin yapılışının anlatıldığı sergiyi gezdi. Müze müdüründen bilgi alan Gül'e katedralin mimarisi ve inşasına ilişkin resim ve bazı görsellerin desteğiyle sunum yapıldı. Müzede Viyana'da turist olarak bulunan bazı Türklerle karşılaşan Gül, bu kişilerle sohbet etti. Bu arada Hayrünnisa Gül, Margit Fischer ile dün de ünlü Ressam İvan Ayvazovkski'nin sergisini gezdi. Sergi hakkında yetkililerden bilgi alan Gül, ressamın 51 tablosunu yakından inceledi.