-Gül: ''Atatürk, öz güveni yüksek bir millet yarattı'' ANKARA (A.A) - 09.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Atatürk'ün, önderlik ettiği İstiklal Mücadelesiyle vatanın kurtarılmasını sağlarken, kurduğu Cumhuriyetle de Türk milletinin kendi devletinin sahibi olmasını ve öz güveni yüksek bir millet olarak yücelmesinin yolunu açtığını'' kaydetti. Gül, Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 73. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 73. yıl dönümünde milletçe, sevgi, saygı ve rahmetle anıldığını belirten Gül, Atatürk'ün ''üstün niteliklere sahip bir komutan ve lider, dahi bir devlet adamı, eşsiz bir kahraman, büyük bir fikir ve eylem insanı'' olarak insanlık tarihinin unutulmazları arasındaki yerini aldığını vurguladı. Gül, Atatürk'ün, ülkesi ve dünya için yaptıkları, başarıları, reformist ve yenilikçi kişiliği, fikirleri, öngörüleri, barışa ve insanlık değerlerine bağlılığıyla tüm dünyanın saygısını kazandığını ifade ederek, insanlık bugün de Atatürk'ün eserine ve mücadelesine hayranlık duyduğunu belirtti. Hayatını milletine adayan, olumsuz şartlarda bile eşine az rastlanır başarılara imza atan Büyük Atatürk'ün, milletin onurlu yürüyüşünde en büyük rehber olduğunu ifade eden Gül, mesajında şunları kaydetti: ''Atatürk, önderlik ettiği İstiklal mücadelesiyle vatanın kurtarılmasını sağlarken, kurduğu Cumhuriyetle de, Türk milletinin kendi devletinin sahibi olmasını ve öz güveni yüksek bir millet olarak yücelmesinin yolunu açmıştır. Şüphesiz Cumhuriyetin ilan edilmesi, Türk milletini muasır medeniyet seviyesine ulaştıracak adımların en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte Türkiye'nin dünya sahnesinde hak ettiği yeri alabilmesi ve ilelebet payidar kalabilmesi yolunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yol göstericiliğinde güçlü bir irade ortaya konulmuştur. Türkiye'nin çağdaş dünyayla bütünleşme gayretlerine yeni bir ruh veren Atatürk, modernleşme sürecinde önemli reformların hayata geçirilmesine öncülük etmiştir. Son yıllarda aynı anlayışla sürdürülen kararlı hamleler ve reformlarla, her alanda muazzam ilerlemeler elde eden Türkiye, Atatürk'ün işaret ettiği hedefe her geçen gün daha da yaklaşmaktadır. Demokrasisi, artan siyasi değeri, ekonomik ve askeri gücüyle dünyanın yükselen ülkeleri arasında gösterilen Türkiye, daima büyük bir ülke olmanın sorumluluğuyla hareket etmekte, çevresine güven ve istikrar yaymaktadır. Şunu vurgulamak istiyorum ki; Türkiye'yi, devleti ve milleti ile yüceltmek ve muasır medeniyet seviyesinin üstüne taşımak, bugünkü nesillerin olduğu gibi gelecek nesillerin de en önemli ideali olacaktır. Türkiye'nin, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılında dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmiş, evrensel değer ve ilkeleri tam anlamıyla hayata geçirmiş, huzurlu, güvenli, müreffeh ve örnek bir ülke mertebesine yükseleceğine inancım tamdır. Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.''