Gül: Anayasa Mahkemesi'ne atama yetkisini gerçekçi bulmadım

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, değişiklik paketindeki Cumhurbaşkanı'nın Anayasa Mahkemesi'ne 2 vatandaş ataması konusundaki maddeyi gerçekçi bulmadığını belirterek "Bu görüşümü ilettim. Umarım dikkate alınır" diye konuştu.







Cumhurbaşkanı Gül, Pakistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin ''Anayasa değişikliği taslağında Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Yüce Divan'da yargılanmasına ilişkin düzenleme olduğunu'' ifade ederek değerlendirmesini sorması üzerine Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti:



''Geçende söylediğim gibi ortada ilk taslak var. Bu taslağın muhakkak ki üzerinde çalışılacak, görüşler alınarak. Nihayette son şekli verilecektir. Dolayısıyla bu tip değişikliklerin hepsi tabii ki mümkündür. Yüce Meclis'in uhdesindedir bütün bunlar. Bunlar yapılırken tabii görüşler alınır. Ve önemli olan, anayasalar toplumsal sözleşme olduğu için herkesi bağlayan, uzun süre bağlayan en üst belgelerdir. Bu tip değişikliklerin en iyi şekilde çıkması çok önemli. Bunun için de tabii ki dikkat ve özen gösterilmelidir. Tabii ki devletin yüksek görevlileri için yapılabilir.''



Cumhurbaşkanı Gül, ''Dün Çankaya Köşkü'ndeki Çankaya Sofrası'na katılanların görüşlerini aldık. Ancak sizin de görüşünüzü merak ediyoruz'' diyen bir gazeteciye şu karşılığı verdi:



''Katılanlar Türkiye'nin değerli hukuk ve siyaset adamları. Ayrıca fikri konularda derinliğine analiz ve yazı yazan gazeteciler ve iki eski yüksek mahkemenin başkanlarıydı. İki eski yüksek mahkemenin başkanları hatırlarsanız dönemlerinde kendi kurumlarıyla ilgili kanun değişikliklerini o zaman önermişlerdi. Ve kendileri hazırlamışlardı. Dolayısıyla böyle bir çeşitlilik arz eden grubun görüşlerini dinledim. Oradan edindiğim intibaları da tabii ki ilgililerle paylaşacağım, Meclis Başkanımız başta olmak üzere...''



Cumhurbaşkanı Gül, ''Anayasa paketinde sizin yetkilerinizin fazla olduğu görüşleri var. Siz bu görüşlere katılıyor musunuz, yetkileriniz fazla mı?'' sorusunu yanıtlarken de ''Benim de katıldığım görüşler vardı. Bunu zaten ilgililere ilettim. Mesela 'Anayasa Mahkemesi'ne iki Türk vatandaşını cumhurbaşkanı resen atar' fikrini doğrusu biraz çok gerçekçi bulmadım. Bu görüşümü de söyledim. Ümit ederim dikkate alınır'' diye konuştu.

