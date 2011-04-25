-GÜL: ANAYASA MAHKEMESİ BÜYÜK HİZMETLERDE BULUNACAK ANKARA (A.A) - 25.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa Mahkemesinin asıl varlık sebebinin, anayasa ile teminat altına alınan temel hak ve hürriyetlerin korunması olduğunu belirterek, ''Yeniden yapılandırılarak görev ve yetkileri genişletilen Anayasa Mahkememizin, anayasa yargısı alanındaki önemli birikimi ile önümüzdeki yıllarda da hukukun üstünlüğünü sağlama yönünde büyük hizmetlerde bulunacağına yürekten inanıyorum'' dedi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 49. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Gül'ün mesajı yayımlandı. Mesajında, ''kanunların anayasal ilkelere uygunluğun sağlanması ve bu suretle temel hak ve hürriyetlerin teminat altına alınması düşüncesinin, anayasal demokrasilerde anayasaya uygunluk denetimini ve anayasa mahkemelerinin varlığını gerekli kıldığını'' belirten Gül, şunları kaydetti: ''Bu itibarla, Anayasa Mahkememizin de asıl varlık sebebi, anayasa ile teminat altına alınan temel hak ve hürriyetlerin korunmasıdır. Anayasa Mahkememiz bu özelliği ile hukuk devleti ilkesi yönünden çok önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir.'' Gül, başlangıçta özellikle temel hak ve hürriyetleri korumak için kanunların anayasaya uygunluk denetimini yapan anayasa mahkemelerinin, son yıllarda aynı amaçla bireysel başvuruları da inceleyip karar bağlayan anayasal kurumlara dönüştüğünü ifade ederek, şöyle devam etti: ''Anayasa Mahkememiz de 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla yürürlüğe giren anayasa değişikliği ve bu değişikliklere uyum için çıkarılan kanunu ile düzenlenen yeni yapısı ve ve görevleriyle yeni bir döneme başlamaktadır. Bu düzenlemelerle üye kaynakları genişletilen Anayasa Mahkememiz, bireysel başvuruları da inceleyebilecek bir yapıya kavuşmuştur. Halen birçok ülkede uygulanmakta olan bireysel başvuru müessesesinin kabulü ile ülkemiz aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapılmasına gerek kalmadan, temel hak ve hürriyet ihlali iddialarının iç hukukumuzda karara bağlanabilmesi için yeni bir imkan öngörülerek, Anayasa Mahkemesinin temel hak ve hürriyetlerinin korunmasını hedefleyen esas varlık sebebinin güçlenmesi mümkün kılınmaktadır. Yeniden yapılandırılarak görev ve yetkileri genişletilen Anayasa Mahkememizin anayasa yargısı alanındaki önemli birikimi ile önümüzdeki yıllarda da hukukun üstünlüğünü sağlama yönünde büyük hizmetlerde bulunacağına yürekten inanıyorum. Bu vesile ile Anayasa Mahkememizin 49. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Anayasa Mahkememizin değerli başkan ve üyeleri ile raportörlerine ve bütün çalışanlarına başarılar diliyorum.'' -ERDOĞAN: ÇOK ESASLI BİR GÖREV ÜSTLENMEKTE- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, devletin en temel kurumlarından biri olan Anayasa Mahkemesinin, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan cumhuriyetin işleyişinde çok esaslı bir görev üstlendiğini bildirdi. Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'a kutlama mesajı gönderdi. Başbakan Erdoğan'ın mesajı şöyle: ''Devletimizin en temel kurumlarından biri olan Anayasa Mahkemesi, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin işleyişinde çok esaslı bir görev üstlenmektedir. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylaması neticesindeki Anayasa değişiklikleriyle birlikte, Anayasa Mahkemesinin görev alanında da önemli düzenlemeler yapılmıştır. Böylece, gelişmiş hukuk devletlerinde uygulanmakta olan bireysel başvuru gibi önemli bir hak arama yolu, tarihte ilk defa Türk hukuk sistemimizde de yerini almış, vatandaşlarımız için yeni bir hak arama imkanı doğmuştur. İnanıyorum ki yapılan değişiklerle birlikte Anayasa Mahkemesi, çok daha itibarlı konum elde etmiş, evrensel ölçütlere her zamankinden daha da yaklaşmıştır. Bu itibarla kanunların Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen; evrensel hak ve özgürlüklerin güvencesi olan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, değerli üyelerine ve tüm çalışanlarına başarılar diliyorum.''