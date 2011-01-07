Gül: Anadil haktır, tanınacak

T24 - Galip Ensarioğlu’nun “MGK’daki tek vatan, tek dil, tek millet ve tek bayrak vurgusuna anlam veremedik” sözlerine Cumhurbaşkanı Gül şu yanıtı verdi: Anadil haktır, bu hak tanınacak.



2010’un son iki gününü geçirmek üzere gittiği Diyarbakır’da büyük ilgi gören Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileriyle yaptığı kahvaltılı toplantıda “Anadil bir hak ve bu hak tanınacak” dediği anlaşıldı. Gül bu güvenceyi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Galip Ensarioğlu’nun “Tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet” vurgusunun yapıldığı son MGK bildirisine gösterdiği tepki üzerine verdi.



Taraf gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 30-31 Aralık 2010 tarihleri arasında Diyarbakır’a giderek, Valilik ve Garnizon Komutanlığı’nın ötesinde, BDP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Organize Sanayi Bölgesi, Dicle Üniversitesi, DİMER Mermer Fabrikası ve STK temsilcilerini ziyaret ederek, Kürt sorununun demokratik çözümüne ilişkin önemli mesajlar verdi. Gül’ün bu ziyareti MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından sert bir dille eleştirilirken, Kürt cephesinde olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.





MGK bildirisi eleştirisi





Günlerce konuşulan Gül’ün Diyarbakır ziyaretinde ilginç bir olayın yaşandığı açığa çıktı. Gül’ün 31 aralıkta STK temsilcileriyle yaptığı kahvaltılı toplantıda son MGK bildirisi eleştirildi. Taraf’ın edindiği bilgiye göre Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Galip Ensarioğlu, iki saat süren toplantıda söz alarak, “Sayın Cumhurbaşkanım Kürtlerin vatanın bölünmesi veya ayrı bir bayrakla ilgili talebi olmadı. Ayrı bir resmî dilden söz etmedi. Bu talepler olmamasına rağmen MGK’da ‘Tek vatan, tek dil, tek millet, tek vatan’ vurgusuna anlam veremedik. Millet vurgusunun yapılmasını Kürtler kendi kimliğinin inkârı olarak algıladı. Bu, milleti geriyor. Bu MGK bildirisi zamansız ve anlamsız oldu. Kazakistan’da 50 bin Kürt için anadilde eğitim hakkı tanındı. Belçika’da, Avrupa’nın birçok kentinde bırakın iki dili, üç dilli tabelalar asılı. Biz de neden olmasın” dedi.





Anadil hakkı tanınacak





Ensarioğlu’nun eleştirilerini dikkatle dinleyip not alan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye’deki farklılıkların bir zenginlik olarak görülmesi gerektiğini vurguladıktan sonra anadil tartışmaları konusunda önemli bir mesaj verdi. “Anadil bir haktır, bu hak tanınacak” diyen Gül, bu konuda acele edilmemesi ve ortamı gerecek söylemlerden kaçınılması gerektiğini ifade etti.





Önce huzur, sonra yatırım



Ensarioğlu, Cumhurbaşkanı Gül’ün “Batıdan Diyarbakır’a yatırım olmuyor, Diyarbakırlı işadamları da kentine sahip çıkmıyor, yatırım yapmıyor” eleştirisine de katılmadığını beyan etti. Ensarioğlu, şöyle dedi: “Ekonominin kuralları farklıdır. Yatırım çağırmakla gelmez. Kürt sorunu çözülmeden, huzur ve güven kalıcı bir şekilde tesis edilmeden yatırımın gelmesi de mümkün değil. Eğer yatırım iklimini var ederseniz, bırakın yurt içinden gelmeyi, yurtdışından bile yatırımcılar gelir.”



Kahvaltıya katılan diğer işadamları da ticaretin alt yapısının oluşturulması gerektiğini aktardı. Özellikle Şanlıurfa’ya kadar gelen otobanın kısa vadede Diyarbakır üzerinden Habur’a, orta vadede Gürbulak’a, uzun vadede de Karadeniz’e bağlanması istendi. Demiryollarının Organize Sanayi Bölgeleri’ ne uğrayarak İskenderun ve Karadeniz limanlarına uzanmasını talep eden işverenler, askerî havalimanının sivil havalimanı haline getirilmesi, Erbil ve Süleymaniye’ye karşılıklı uçak seferlerinin başlamasını istedi. STK temsilcileri, Gül’e çatışmasızlık sürecinin bir fırsat olduğunu, oluşan barış ikliminin devamı için bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladılar.





