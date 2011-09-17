-Gül, Almanya'nın göç politikasını eleştirdi BERLİN (A.A) - 17.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın başlayacağı Almanya ziyareti öncesinde Alman 2. televizyon kanalı ZDF'ye yaptığı açıklamada, Almanya'nın göç politikasını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Gül, Almanya'da 2007 yılında sıkılaştırılan Göç Yasasının insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, ''Bu politikanın adaletsiz olduğuna inanıyorum'' dedi. Gül, Almanya'daki göç politikasının gelişmiş bir demokrasi düşüncesiyle bağdaşmadığını da ifade etti. Almanya'da yaşayan Türklerden de iyi bir şekilde Almanca öğrenmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Dile aksansız bir şekilde hakim olmalılar. Dil, topluma başarılı bir şekilde uyum sağlanmasının anahtarıdır'' diye konuştu. Türkiye'nin Batı'dan uzaklaştığı şeklindeki iddiaları da reddeden Gül, Türkiye'nin stratejik yönünün Avrupa olduğunu, AB üyelik müzakerelerini başarılı bir şekilde sonuçlandırmak istediklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin, demokrasisiyle ''Arap Baharı''nı yaşayan ülkeler için bir ilham kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi.