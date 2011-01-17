-GÜL, ALBAYRAK'I KABUL ETTİ ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü Hasan Albayrak'ı kabul ederek, bir süre görüştü. Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Genel Müdür Albayrak, Cumhurbaşkanı Gül'e kurumun üniversite öğrencilerine yönelik barınma, yemek ve diğer hizmetlerinin yanı sıra burs ve kredilerle ilgili bilgi aktardığını ifade etti. Albayrak, yeni hizmete giren ve girecek olan yurtlarla ilgili çalışmalarını da anlattıklarını belirterek, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın öğrencilere daha çok hizmet verilmesi için talimatları oldu. Yurtlarla ilgili projelerimizin hızlandırılmasını istedi'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, Ankara'daki üniversitelerin öğrenci konseyi başkanlarını 6 Ocakta ''Çankaya Sofrası''nda ağırlamıştı. Öğrenci temsilcileri, görüşmede, üniversite öğrenimine ilişkin sorunları arasında yurtlardaki barınma olanaklarına ilişkin taleplerini de dile getirmişti.