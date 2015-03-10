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Gül ailesinin sözünden ilk fotoğraflar

Gül ve Karadere ailelerinin çocuklarının söz töreninde çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı

10 Mart 2015 13:45

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün oğlu Ahmet Münir Gül’e söz kestiği doktor gelini Zehra Ayşe Karadere ile birlikte ailece çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi sonsınıf öğrencisi Zehra Ayşe Karadere’nin daha önce medyada yer alanın aksine başörtülü olması dikkat çekerken, Ahmet Münir Gül’ün Zehra Karadere ile Ankara’da üniversitede tanıştıkları öğrenildi.

Kayserili ailenin kızı olan Ayşe Zehra Karadere Yeryüzü Genç Doktorlar Organizasyonu’nun da bir dönem başkanlığını yaptı.

İşte o fotoğraflar:

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