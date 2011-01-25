Gül Ailesi'nin şirketi Tunus'a açıldı

T24- Halkın ayaklandığı Tunus'ta İnşaatını TAV'ın yaptığı havaalanının aydınlatma işini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası kardeşi ve yeğenine ait KİTOKO firması yaptı.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, halkın isyan etmesi üzerine 23 yıllık koltuğunu bırakarak kaçan Tunus eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin ismini taşıyan havalimanının işletmesini TAV kazanmıştı. Tam adı "Tunus Enfidha Zine El Abidine Ben Ali" olan Kuzey Afrika'nın en büyük havalimanının aydınlatmasını ise Abdullah Gül'ün ailesine ait olan şirketin yapmış olduğu anlaşıldı.

3 ortak aile şirketi

Havalimanının aydınlatması KİTOKO Group tarafından yapıldı. Şirketin 3 ortağı var: Cumhurbaşbakanı Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül, Gül'ün kardeşi Macit Gül ve ailenin eniştesi olan AKP İzmir Milletvekili olan Mehmet Tekelioğlu'nun oğlu olan Ali Ekrem Tekelioğlu...

Aslında firma önce "KİTOKO İç ve Dış Ticaret Şirketi" olarak kuruldu...19 Haziran 2007'de baba Ahmet Hamdi Gül, şirketin 450 bin TL'ye çıkartılan sermayesine 150 bin nakit koydu. 3 ortak da eşit şartlarda hisse sahibi gözüküyor. Merkezi İstanbul Mecidiyeköy'de bulunan firmanın son ismi KİTOKO aydınlatma ve Mühendislik olarak değiştirildi.

Şirketin yaptığı diğer projeler

Şirketin internet sitesine koyduğu bilgilere göre; çalışma şekli aydınlatma odaklı tedarik firması olarak tarif ediliyor. Gül ailesi iş ortağı olarak Avusturya Zumtobel Holding'e ait Thorn aydınlatmayı tercih etmiş. Firma Tunus'ta ki havalimanının yanı sıra; Kayseri Stadyumu'nun cephe aydınlatmasını, Yeşilköy-havalimanının aydınlatmasını ve Gotthard Kağıthane tünel aydınlatması yapmış...