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Politika

GÜL, AHMEDİNEJAD İLE GÖRÜŞTÜ TAHRAN (A.A)

14 Şubat 2011 13:01

-GÜL, AHMEDİNEJAD İLE GÖRÜŞTÜ TAHRAN (A.A) - 14.02.2011 - Ali Hakan Der - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile bir araya geldi.  Dışişleri Bakanlığında düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından gerçekleşen baş başa görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşme, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi'nin katılımıyla yaklaşık 50 dakika daha devam etti. Daha sonra heyetler arası görüşmelere geçildi.

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