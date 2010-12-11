-GÜL ADANA'DA İŞ ADAMLARIYLA BULUŞTU ADANA (A.A) - 10.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, artık yatırımları özel sektörün yaptığını belirterek, iş adamlarına, ''Sizlerin kazandığı belli bir ölçeğe geldikten sonra, artık bütün memleketin varlığı haline geliyor. Büyük fabrikalar sadece sahiplerinin değil, herkesin olmaya başlıyor'' diye seslendi. Gül, Adana'nın önde gelen isimleriyle Hilton Oteli'nde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemek öncesinde Türkiye'nin en büyük 500 ve ikinci 500 büyüğü arasına giren firma yöneticilerine plaket veren Gül, plaket alanlarla toplu fotoğraf çektirdi. Daha sonra yaptığı konuşmada, Adana'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Gül, vatandaşların gösterdiği sevginin kendisini duygulandırdığını söyledi. Adana'nın büyüklüğünün nüfusuyla, kültürüyle, dinamizmiyle, tarımıyla ve iş hayatıyla ifade edilebileceğini belirten Gül, kentin asıl büyüklüğünün tarihinden geldiğini kaydetti. ''Cenab-ı Allah buraya en güzel toprağı, en güzel iklimi vermiş'' diyen Gül, Çukurova'nın bereketli topraklarının sadece Adana ve Türkiye'yi değil, bir çok yeri doyurduğunu dile getirdi. Adana'nın tarım merkezi olduğunu belirten Gül, tarımın dünyada giderek önem kazandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Gül, ''Sanayi ihmal edilebilir, başka şeyler ihmal edilebilir ama gıda, tarım hiçbir zaman ihmal edilmeyecek. İnsan var oldukça gıdaya ihtiyacı olacak'' diye konuştu. Gül, komşu ülkelerle sıfır sorun politikasına işaret ederek, ''Türkiye'nin dış politikası sayesinde çevre ülkelerle sınırlarımız artık idari sınır haline geliyor. İnsanlar serbestçe birbirini daha çok ziyaret edecek, daha çok mal, sermaye hareketi olacak. Bunun neticelerini özellikle bölgeye yakın illerimiz hissetmeye başladı, Adana da bunu görmeye başlamıştır'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Adana'da bir üniversite olmasına ilişkin eksikliği temaslarında dile getirdiğini anlatarak, kentte devlet üniversitesinin yanı sıra vakıf üniversitelerinin kurulması gerektiğini söyledi. Bununla ilgili girişimler olduğunu öğrendiğini ifade eden Gül, bu konuyu desteklediğini kaydetti. Sanayicilerin, iş adamlarının ''kalkınmanın motoru'' olduğunu vurgulayan Gül, artık devletin kendisine düşen görevi alt yapıda gösterdiğini, esas yatırımları özel sektörün gerçekleştirdiğini anlattı. Gül, iş adamlarına, ''Sizler üretiyorsunuz, sizler vergi ödüyorsunuz, döviz getiriyorsunuz, istidam sağlıyorsunuz. Herkesin sizin değerinizi bilmesi, önünüzü açması gerekir ki daha çok yatırım olsun, daha çok iş imkanları ortaya çıksın. Sizlerin kazandığı belli bir ölçeğe geldikten sonra, artık bütün memleketin varlığı haline geliyor. Büyük fabrikalar sadece sahiplerinin değil, herkesin olmaya başlıyor'' diye seslendi. Gül, iş adamlarını daha çok hayır yapmaları konusunda da teşvik ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasının ardından şehit yakınları ve gazilerin bulunduğu masaya giderek, eşi Hayrünnisa Gül'ü de masaya çağırdı ve birlikte anı fotoğrafı çektirdi.