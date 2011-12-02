Gül: ABD ile teröre karşı işbirliğimiz sürecek

T24 - Türkiye ziyaretini sürdüren ABD Başkan Yardımcısı Biden, Anıtkabir Özel Defteri'nde Atatürk'ün sözlerini anımsatarak demokrasi vurgusu yaptı. Gül, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "ABD ile terörle mücadele konusundaki işbirliğimiz güçlenerek devam edecek" dedi.







ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ankara'daki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Ankara'dan demokrasi mesajı vererek ayrılan Biden, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı yarın evinde ziyaret edecek. Ziyaret öncesi Biden'ı korumakla görevli gizli servis elemanları Kısıklı'da inceleme yaptı



ABD Başkan Yardımcısı Biden, Ankara'da TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi.



Biden'ın ziyaretinin ana gündem maddelerini Ortadoğu’daki son durum ve PKK terörüne karşı ortak mücadele oluşturuyor.



Gül, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "ABD, PKK'ya karşı mücadelede yeni bir açılım yapabilecek mi?" sorusuna ise, "Daha güçlü bir şekilde devam edecek. Bunun çok iyi farkındalar. Bu konuda Irak'ta yaptığı görüşmeler hakkında bir çok kesin, kati bilgi verdi. Hem de burada söylediği şeyler iyi şeylerdi. Bunları karşılıklı takip edeceğiz" yanıtını verdi.



Gül ile Biden'ın görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü. Çankaya Köşkü'nde yapılan görüşmeye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone de katıldı.

Demokrasi mesajı



Biden, Gül ile görüşmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan ve ardından saygı duruşunda bulunan Biden, Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzaladı.



ANKA'nın bildirdiğine göre, ABD Büyükelçiliği, Biden’in deftere İngilizce olarak yazdığı sözleri yayımladı. Biden, Anıtkabir defterine şunları yazdı:



“ABD’nin adına, Türkiye’nin büyük kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına en derin saygılarımı ifade ediyorum. Bugün, dünya çapında insanlar, nasıl yönetildikleri konusunda seslerini daha çok duyurmak için çaba gösterirken Atatürk’ün, Türkiye’nin kendi gelişmesindeki demokratik ilkelere yaptığı vurgudan ilham alabilirler."



Biden, bugün İstanbul’a geçti. Biden yarın ilki geçen sene Washington’da gerçekleşen Küresel Girişimcilik Zirvesi’ne katılacak.



Biden, İstanbul'da ayrıca Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de bir araya gelecek.



ABD Başkan Yardımcısı'nın ikili görüşmelerde de Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması gerektiği mesajını verdiği ifade ediliyor. ABD Başkanı Barack Obama da Ankara'yı ziyareti sırasında Meclis'te yaptığı konuşmada okulun açılması gerektiğini vurgulamıştı.





Kısıklı'da inceleme



Biden'ın Küresel Girişimcilik Zirvesi’ne katıldıktan sonra Başbakan Erdoğan'ı Üsküdar Kısıklı'daki konutunda ziyaret edeceği bildirildi. Görüşmenin saat 13.30 sularında gerçekleşmesi bekleniyor.



Ziyaret öncesi, ABD'li görevliler, Erdoğan'ın evinin bulunduğu Kısıklı'da güvenlik incelemesi yaptı.



ABD’li görevliler, başbakanlık koruma polisleriyle de görüştü.



