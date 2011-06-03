-GÜL 5 HAZİRANDA POLONYA'YA GİDECEK ANKARA (A.A) - 03.06.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 5-7 Haziran tarihlerinde Polonya'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklama göre, Polonya Cumhurbaşkanı Bronislav Komorowski'nin davetlisi olarak 5-7 Haziran 2011 tarihlerinde Polonya'ya resmi ziyarette bulunacak Cumhurbaşkanı Gül'e, devlet bakanları Mehmet Aydın ve Selma Aliye Kavaf ile üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet refakat edecek. Yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler ve işbirliğinin yanısıra, AB'ye üyelik süreci ve bölgede yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Cumhurbaşkanı Gül, Polonya'daki temasları kapsamında, ülkenin en saygın eğitim kurumlarından biri olan Natolin Avrupa Koleji'nde ''Avrupa'nın Geleceğine İlişkin Türkiye'nin Vizyonu'' konulu bir konferans verecek. Açıklamada, Polonya'nın 1 Temmuz 2011 tarihinde AB Dönem Başkanlığı'nı devralacağına işaret edilerek, Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyaretinin, Türkiye'nin AB üyelik sürecini destekleyen Polonya ile gelişmeleri kapsamlı bir şekilde ele almak için bir fırsat teşkil edeceği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''2013 yılında Dostluk Anlaşması'nın 90. yıl dönümünü, 2014 yılında ise, Lehistan Krallığı ile Osmanlı Devleti arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 600. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Türkiye ile Polonya'nın tarihten gelen yakın ilişkileri bulunmaktadır. Bu ilişkilerin ve işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da ilerletilmesi yönünde her iki tarafta da karşılıklı arzu ve irade mevcuttur. Türkiye'den Polonya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde yedi yıl aradan sonra gerçekleşecek bu ziyaretin, iki müttefik arasındaki mevcut iyi ilişkilerin daha da güçlendirilmesine ve kadim Türk-Polonya dostluğunun pekiştirilmesine vesile olacağı değerlendirilmektedir.''