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Politika

GÜL: "ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK" İSTANBUL (A.A)

26 Mart 2011 22:14

-GÜL: "ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK" İSTANBUL (A.A) - 26.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de kaybolan 3 çocuğun cesetlerinin Yozgat'ta bulunmasına ilişkin, ''Geç de olsa faillerinin bulunmuş olması, hiç değilse bu kısmı sevindirici. Ama üzüntü tabii ki büyük. Ailelerine baş sağlığı diliyorum'' dedi.  Cumhurbaşkanı Gül, Gana ve Gabon'a yaptığı resmi ziyareti tamamladıktan sonra geldiği Atatürk Havalimanı'nda, basın toplantısı düzenledi.  Bir gazetecinin, Kayseri'de kaybolan 3 çocuğun cesetlerinin Yozgat'ta bulunduğunu ve bu konuyla kendisinin de ilgilendiğini belirterek görüşlerini sorması üzerine, yaşanan olayın çok büyük üzüntü verdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi: ''Biliyorsunuz hepimiz yakından ilgilendik. Tüm güvenlik güçlerimiz yakından ilgilendiler. Ama maalesef 18 ay içinde bunlardan bir haber alınamamıştı. Acı haber bu şekilde gelmiş oldu. Güvenlik güçlerimiz olağanüstü bir çalışma yapmışlardı. Maalesef çocukların kaçırılması, organ mafyası gibi çok vicdansız suç alanları var. Bunlara karşı emniyet teşkilatımızın çok başarılı çalışmaları var. Basına yansımayan belki binlerce olay var. Bunlar hemen anında önleniyor, yakalanıyor, bulunuyor, çocuklar kurtarılıyor. Ama dünyanın karşılaştığı sorun bu. Geç de olsa faillerinin bulunmuş olması, hiç değilse bu kısmı sevindirici. Ama üzüntü tabii ki büyük. Annelerine, babalarına, ailelerine baş sağlığı diliyorum.'' 

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