-GÜL: "TÜRK EKONOMİSİ ÜSTÜN BİR PERFORMANS ORTAYA KOYMUŞTUR" ZÜRİH (A.A) - 26.11.2010 - Burcu Bilgin - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gelişmekte olan ekonomilerin, küresel ekonomik kriz nedeniyle büyük zorluklar yaşadığını belirterek, ''Bütün engellere rağmen, küresel engellere rağmen Türk ekonomisi, küresel geri gidişe rağmen çok çok üstün bir performans ortaya koymuştur'' dedi. İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen Türkiye-İsviçre İş Konseyi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'de gerçekleşmekte olan çok önemli teknolojik gelişmeler nedeniyle büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Türkiye ve İsviçre açısından, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda birlikte çalışmanın çok önemli olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Daha güvenli sürdürülebilir ve ekonomik anlamda bütün kesimleri tatmin edecek çalışmalar, temiz enerji teknolojileri açısından bakıldığında yenilenebilir enerji kaynakları bizim için önemli olacaktır. Elbette ki, buradaki potansiyel geniş. Ancak bu potansiyeli ne şekilde uygun ve verimli bir şekilde kullanarak, dünya enerji ihtiyacına en üst düzeyde katkı sağlayabiliriz, biz buna bakmalıyız. Yenilenebilir enerji imkanları uzun soluklu ekonomik hedeflerle uyumlu ve katkı sağlayabilecek şekilde ele alınmalıdır. Maliyet etkinlik analizleri etkin olmalı. Burada baktığımız yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile ilgili olarak ekonomik kaygılar ön plana çıkmakta ve bu imkanların kullanılması engellenmektedir. Şuna inanıyorum ki, elbette ki bu forum içinde üzerinde durulması gereken konu Türkiye'deki çalışmalar. Gelişmekte olan ekonomiler, küresel ekonomik kriz nedeniyle büyük zorluklar yaşamakta bu dönemde. Açık piyasa ekonomileri, finansal sistemlere entegre olmakta ve Türkiye de bunların dışında değil. Bütün engellere rağmen, küresel engellere rağmen Türk ekonomisi, küresel geri gidişe rağmen çok çok üstün bir performans ortaya koymuştur. Küresel ekonomik kriz içerisinde, Türkiye'nin risk ölçümleri, Portekiz, İtalya, İspanya ve Belçika'nın gerisinde. Türkiye, Avrupa'da 6. büyük ekonomiye sahip. Türkiye ekonomisi geçmiş olduğumuz 2010 yılı ilk yarısında yüzde 11'in üzerinde bir büyüme göstererek çok çok önemli bir büyüme gerçekleştirdi. Ve hedefimiz, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümünde dünyadaki en büyük 10 ekonomi arasına girmek.'' Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye ekonomisi açısından da kalitenin çok önemli bir unsur olduğunu belirterek, bilimsel ve teknolojik gelişmelere Türklerin büyük önem verdiğini dile getirdi. Türk halkının daha iyi bir gelecek için hareket ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi: ''Bu açıdan baktığımızda bilgi temelli ekonomik kalkınma, hedeflerimiz, çabalarımız içerisinde önemli bir yer almakta. Bu bağlamda 1997 ve 2008 yılları arasında ortalamalara baktığımızda teknolojik yatırımlarla ilgili olarak, Türkiye'de OECD rakamlarının üzerinde bir ilerleme söz konusu. Bunlarla birlikte 2006 yılına baktığımızda o günden bu güne birçok yeni üniversite kuruldu Türkiye'de. Türkiye teknoloji ve bilgi temelli ekonomik yapılanmaya büyük katkılar sağlamakta bütün bunların yanında. Sürdürülebilir enerji verimliliği ve araştırma geliştirme konularına da büyük önem vermekteyiz.''