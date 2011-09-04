-Gül: "Sivas'ta milletin kaderi şekillendi" ANKARA (A.A) - 04.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Vatanın kurtarılması sürecinde aziz milletimizin birlik içinde hareket edeceğini dünyaya ilan eden Sivas Kongresi, milli iradenin üstün kılınması ve milli egemenlik ilkesine dayalı tam bağımsız yeni bir devletin kurulması yolunda önemli kararlara yer vermiştir'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, Sivas Kongresi'nin, Büyük Atatürk'ün önderliğinde yürütülen İstiklal Harbi'nin en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu ifade eden Gül, Amasya Genelgesi kararları doğrultusunda toplanan Sivas Kongresi'nin milletin kaderinin şekillenmesinde belirleyici rol oynadığını belirtti. Gül, Erzurum Kongresi'nde vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının sağlanması amacıyla alınan kararları benimseyen ve ulusal bir nitelik kazandıran Sivas Kongresi'nin, Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, ''Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı'' bir kongre olarak tarihteki yerini aldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül, ''Vatanın kurtarılması sürecinde aziz milletimizin birlik içinde hareket edeceğini dünyaya ilan eden Sivas Kongresi, milli iradenin üstün kılınması ve milli egemenlik ilkesine dayalı tam bağımsız yeni bir devletin kurulması yolunda önemli kararlara yer vermiştir'' dedi. Sivas Kongresi'nin, hiç şüphe yoktur ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması başta olmak üzere, kendisinden sonraki gelişmeleri doğrudan etkilediğini belirten Gül, şunları kaydetti: ''Azim ve kararlılıkla uygulanan kararlar neticesinde aziz milletimiz Atatürk'ün liderliğinde eşsiz bir zafer elde etmiş, Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle birlikte parlak bir geleceğe doğru hep birlikte yürümüştür. Milletimizin insanüstü gayreti ve fedakarlığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, her alanda gerçekleştirdiği muazzam ilerlemelerle muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçme hedefine her geçen gün daha da yaklaşmaktadır. Bu başarının temelinde, Cumhuriyet tarihi boyunca atılan ve bugün de devam ettirilen sağlam adımların, milletimizin ortak bir ruhla zorlukların üstesinden gelme anlayışının yattığının bilincindeyiz. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Sivas'ta ve diğer şehirlerde tarihi kararları alan değerli temsilcileri, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum.''