-GÜL "SINIRDAKİ ÖLÜMLERİ" GÜNDEME GETİRDİ TAHRAN (A.A) - 14.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran tarafından kaçakçı oldukları iddia edilen Türklerin sınırda öldürülmesi olayını bugünkü heyetlerarası görüşmelerde gündeme getirdi. Gül, bu kişilerin öldürülmeden engellenebileceğini belirterek, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'dan güvenlik makamlarını uyarmasını istedi. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Gül, bugünkü heyetlerarası görüşmelerde, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği ve terörle mücadeleye büyük önem verdiklerini söyledi. İran sınırından geçişleri sırasında kaçakçı oldukları iddiasıyla bazı Türklerin öldürülmesi olayını görüşmelerde gündeme getiren Gül, ''Kanunsuz iş yapanları muhakkak ki takip etmek gerekir. Ama bu işin insani boyutu da var. Bu kişiler öldürmeden engellenebilir, güvenlik makamlarınızı uyarın'' dedi. Ahmedinejad da Gül'ün sözlerine katıldığını belirterek, iki ülke sınır yetkililerinin görüşmeler yapmasını istedi. Cumhurbaşkanı Gül, görüşmelerde iki ülke arasında ticareti kolaylaştıracak adımlar atılması gerektiğini de dile getirdi. Tercihli ticaret anlaşmasının uzun süredir müzakere edildiğini anımsatan Gül, anlaşmanın bir an evvel sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı. Taşımacılık sektöründe de kolaylaştırıcı adımlar atılmasını isteyen Gül, enerji iş birliği alanında ise karşılıklı ziyaretler çerçevesinde İran Enerji Bakanı'nı Türkiye'ye beklediklerini söyledi. Gül, uluslararası konularda İran ile sıkça istişarelere önem verdiklerini, istişareleri faydalı bulduklarını ve devam etmesini istediklerini kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad da tercihli ticaret anlaşmasının sonuçlandırılmasını isteyen Gül'e katıldığını söyledi. Enerji alanında iş birliğine hazır olduklarını ifade eden Ahmedinejad, bu yönde alınan kararları uygulamaları için yetkililere talimat vereceğini belirtti. Ahmedinejad, iki ülke ilişkilerinin büyük bir gelişme potansiyeli gösterdiğini vurgulayarak, 10 milyar dolar düzeyindeki ticaret hacmini 5 yıl içinde 30 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye ve İran'ın bölgesel meseleleri yakından izlemesi gerektiğinin altını çizen Ahmedinejad, Türkiye'nin son dönemdeki ağırlığından övgüyle söz etti. Ahmedinejad, ''Bölgesel sorunların çözümünde Türkiye'nin merkez haline gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kutlu bir olaydır'' diye konuştu. Heyetlerarası görüşmelerde, Türkiye'nin İran'ın Meşed kentinde Başkonsolosluk açması konusunda da mutabakata varıldı.