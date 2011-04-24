-Gül: "MİLLETVEKİLLERİ HAZIRLIKTA" TBMM (A.A) - 23.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir gazetecinin, ''Resepsiyonda izdiham yok bu sene'' sözleri üzerine, ''Seçim kararı almış olan bir Meclisin resepsiyonu bu. Milletvekilleri hazırlıklarını yapıyor. Dolayısıyla normal karşılamak gerekir'' dedi. Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Meclisin açılışının 91'inci yıldönümü dolayısıyla TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in Tören Salonu'nda verdiği resepsiyona katıldı. Abdullah Gül, salonda, bazı davetliler ve gazetecilerle sohbet etti, soruları yanıtladı. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, kapıda karşıladığı Cumhurbaşkanı Gül'e refakat etti. Bir gazetecinin, TBMM Genel Kurulunda yapılan konuşmalara ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Gül, ''Herkes güzel konuştu'' dedi. -''15 YIL MECLİS KORİDORLARINDA SİZLERLE BERABER OLDU''- Abdullah Gül, 20 yıllık siyasi hayatının 15 yılının Mecliste geçtiğini söyledi. Gül, parlamento muhabirlerine, ''Bunun 15 yılı Meclis koridorlarında hep sizlerle beraber oldu. Onun için... görünce... Herkes arkadaşımız'' dedi. Gül, Ali Ekber Ertürk isimli bir gazeteciye, ''Sakalları yavaş yavaş beyazlaşıyor'' diyerek takıldı. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in, ''Ali bazen keser, bazen uzatır, ne yapacağı belli olmaz hiç'' demesi üzerine Cumhurbaşkanı Gül, ''Ama neşesini hep muhafaza ediyor'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir gazetecinin, ''Resepsiyonda izdiham yok bu sene. Önceki resepsiyonlarda ezilirdik ama bu sene az'' sözleri üzerine, ''Normal ama tabii. Seçim kararı almış olan bir Meclisin resepsiyonu bu. Dolayısıyla herkes... Kimi yeni adaylar ayrılamazlar, tabii ki diğer milletvekilleri de hazırlıklarını, yeni planlarını yapıyorlar. Dolayısıyla normal karşılamak gerekir'' dedi. TBMM Başkanı Şahin de ''Şimdi seçim havasındayız'' diye konuştu. Abdullah Gül, bir gazetecinin, ''Siz Cumhurbaşkanısınız siyaset dışısınız ancak...'' diyerek soru sorma girişimi üzerine, gülerek, ''Niye, 'ancak' diyorsun?'' dedi. Gül, üç partinin seçim beyannamesini okuyup okumadığı yönündeki bir soruyu yanıtlarken, ''Hepsini takip ediyorum, o kadar söyleyeyim'' diye konuştu. Parlamento muhabirlerinin, ''Cumhurbaşkanı olduktan sonra Çankaya Köşkü'ne hiç gitmediklerini'' söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Gül, Özel Kalem Müdürü Hüseyin Avni Karslıoğlu'na, ''Bunlar benim yakın arkadaşlarım, onlarla müsait bir zamanda rahat buluşma ortamı hazırlayın'' talimatını verdi.