-GÜL, "BÜTÜN DÜNYA ÇOCUKLARI MUTLU OLSUN" ANKARA (A.A) - 23.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Sadece Türk çocuklarının, sadece bizim çocuklarımızın mutlu olması yetmez. Dünyadaki bütün çocukların mutlu olması, huzurlu olması, barış içerisinde olması, korkulardan uzak olması gerekir. İşte biz şimdi onlar için uğraşıyoruz. Böyle bir dünyayı oluşturalım diye uğraşıyoruz, böyle bir Türkiye'yi oluşturalım diye uğraşıyoruz. O zaman ancak işin tadı olur'' dedi. Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla öğretmen ve öğrencileri Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabule, Ankara'daki 39 okuldan 302 öğrenci, diğer bölgelerden gelen 35 öğrenci ve 22 şehit çocuğu katıldı. Cumhurbaşkanı Gül, törenin yapıldığı salona gelişinde çocukların sevinç gösterileri ile karşılandı. Kabulde, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Özellikle anaokulu öğrencilerinin müzikli oyun gösterisi ilgiyle karşılandı. Gül, konuşmasının başında sık sık alkışlanması üzerine esprili şekilde ''Siz böyle benim her cümlemden sonra alkışlarsanız ben çok konuşurum o zaman'' dedi. ''Hepiniz neşe getirdiniz, neşe saçtınız. Zaten biliyorsunuz '23 Nisan neşe doluyor insan' sözü gerçekten gerçekleşiyor burada'' diyen Gül, bugün Mecliste büyüklerin çok ciddi konuşmalarını dinlediğini, şimdi de çocuklarla bir araya geldiğini söyledi. Gül, kabulde gösteri sunan, türküler, şarkılar ve şiirler okuyan, oyunlar oynayan öğrencileri kutladı ve öğretmenlerine de çocukları çok güzel yetiştirdikleri için teşekkür etti. 23 Nisan'ın, TBMM'nin kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatan Gül, ''Ama Atatürk, bu büyük günü ve bu büyük bayramı sizlere armağan etmiş. Bu da dünyada ilk defa oluyor. İlk defa çocukların önemini kavrayan bir lider, böyle büyük bir bayramı, böyle büyük, önemli bir günü çocuklara armağan ediyor. Onun için de buna 'Çocuk Bayramı' da deniyor, biliyorsunuz. Böyle bir günde hepinizin, mutlu olması, hepinizin sevinçli olması, hepinizin huzurlu olması, bizlerin en çok arzu ettiğimiz şeydir'' diye konuştu. -''ARZUMUZ, SİZE DAHA GÜZEL BİR TÜRKİYE BIRAKMAK''- Kendisinin de bir zamanlar çocuk olduğunu ve bugünkü öğrenciler gibi 23 Nisan'da öğretmenleriyle bu tür programlara katıldığını anlatan Gül, şunları kaydetti: ''O zaman şunlar söylenirdi; 'Türkiye'nin hep geleceği çocuklarındır. Sizler büyüyeceksiniz, Türkiye'yi idare edeceksiniz, yöneteceksiniz' derlerdi ve yıllar geçti, bizler büyüdük, şimdi Türkiye'yi idare ediyoruz. Ben ve benim gibi diğer bütün Türkiye'nin büyükleri. Sizler de gün gelecek inşallah büyüyeceksiniz ve Türkiye'yi sizler de idare etmeye baylayacaksınız. Bizim bütün arzumuz, size daha güzel bir Türkiye bırakmak ve siz, Türkiye'yi yönetmeye, idare etmeye başladığınızda çok daha güzel, çok daha güçlü, çok daha iyi şartlarda bu işleri yapıyor olmanızı temin etmektir ama ben çocukluğumdan bugüne mukayese ettiğimde, kıyas ettiğimde, karşılaştırdığımda çocukluk günlerimle bugünleri, o günün imkanları, o günün okulları, o günün şartları, o günkü evlerimiz ve bugünkü evlerimizi, o günkü okullarımızla bugünkü okullarımızı, o günkü giydiklerimizle bugün üstümüze giydiklerimizi, yani çocuklarımızın, sizlerin giydiğini, sizlerin okullarını, o gün bindiğimiz otomobillerle bugün sizlerin bindiğiniz otomobiller, belediye otobüsleri, imkanlar, o günkü yollarla ile bugünkü yolları mukayese ettiğimde inanılmaz bir şekilde zenginlik var, değişmek var, iyileşmek var ve ileriye gitmek var. Eminim ki siz büyüdüğünüzde, bizim gibi olduğunuzda, o zaman belki aranızdan çıkanlar olacak burada... Bilmiyorum, belki cumhurbaşkanları çıkacak, başbakanlar, siyasetçiler, büyük sanatkarlar, büyük sporcular, büyük iş adamları çıkacak. Büyük büyük insanlar olacak belki aranızdan. O zaman sizler de bu günü kıyasladığınızda belki 'o bizim zamanımızda şöyleydi, şimdi neler oldu' diyeceksiniz.'' -''HERKES İŞİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMALI''- Cumhurbaşkanı Gül, öğrencilere şu öğütleri verdi: ''Sizlerin çok çalışmanız gerekiyor, derslerinizi çok iyi yapmanız gerekiyor, çok iyi öğrenci olmanız gerekiyor, öğretmenlerinizin, annelerinizin, babalarınızın, büyüklerinizin sözünü çok iyi duymanız ve dinlemeniz gerekiyor. Ne kadar çok onların sözünü dinlerseniz o kadar çok geleceğe iyi hazırlanmış olursunuz. Güçlü bir şekilde geleceğe hazırlanmış olursunuz. O zaman da görevinizi, işinizi en iyi şekilde yapmış olursunuz. Unutmayın ki herkes işini en iyi şekilde yapmalı. Onun için de bugün yapacağınız şeyleri iyi yaparsanız, ileride yaptıklarınızı iyi yaparsınız. Bunları eminim size büyükleriniz, öğretmenleriniz her zaman tekrarlıyor. Ben de şimdi Cumhurbaşkanı olarak sizlere bunları söylüyorum.'' Sadece orada bulunan çocukların mutlu olmasının yetmeyeceğini ifade eden Gül, ''Bütün çocukların mutlu olması gerekir. Sadece Türk çocuklarının, sadece bizim çocuklarımızın mutlu olması yetmez. Dünyadaki bütün çocukların mutlu olması, huzurlu olması, barış içerisinde olması, korkulardan uzak olması gerekir. İşte biz şimdi onlar için uğraşıyoruz. Böyle bir dünyayı oluşturalım diye uğraşıyoruz, böyle bir Türkiye'yi oluşturalım diye uğraşıyoruz. O zaman ancak işin tadı olur. Yoksa sizler mutluyken televizyon ekranlarında ağlayan çocukları görürseniz o zaman siz de üzülürsünüz, biz de üzülürüz. Bütün dünya çocukları mutlu olsun, huzurlu olsun ve hepsi barış, kardeşlik ve dayanışma içerisinde olsunlar. En büyük arzumuz budur'' diye konuştu. Törene katılanlar arasında uzaktan gelen çocuklar bulunduğunu belirten Gül, öğrencilerin memleketlerine döndüklerine ailelerine, arkadaşlarına ve okullarına selamlarını iletmesini istedi. Öğrencilerin gözlerinden öptüğünü, öğretmenlere de ayrı ayrı teşekkür ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, ''Ben de öğretmenlerimin daima haklarını, emeklerini hiç unutmam. Siz de hiçbir zaman unutmayın'' dedi. -''BENİM DE HOCAM VAR...''- Tarhuncu Ahmet Paşa İlköğretim Okulu'ndan bir kız öğrenci, Cumhurbaşkanı Gül'e ebru tablo hediye etti. Öğrenci Cumhurbaşkanı Gül'ü okullarında yapacakları Anneler Günü programına davet etti. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra çocuklar ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu sırada öğrencilerden biri tören sırasında yazdığı şiiri okudu. Çocuğun şiiri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından beğeni ile karşılandı. Öğrencilerle fotoğraf çekiminin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Gül, kendisinin Kayseri Lisesi'nden resim öğretmeni Nurşen Özdamar'la fotoğraf çektirdi. Gül, ''Herkesin hocası varsa benim de hocam var'' diye espri yaptı. Gül, günün anısına öğrencilere ipod, öğretmenlere ise saat hediye etti.