Gül 28 Şubat soruşturması için 'o hukuksuzluğa operasyon doğal' dedi

Bir gazetecinin 28 Şubat Soruşturması kapsamındaki arama ve gözaltılarla ilgili sorusu üzerine Gül, şunları söyledi:

''Yakın siyasi tarihimizin bir ara dönemi olduğunu hepimiz biliyoruz. Hafızalarımızda hala tazedir. Dolayısıyla böyle bir olağanüstü dönemde yaşanan hukuksuzlukları takip etmek de ve bununla ilgili hukuki sürecin başlaması da tabiidir. Bunu böyle görmek gerekir.''

Yargılamaya yönelik eleştiriler bulunduğunun hatırlatılması üzerine ise Gül, sürecin devam ettiğini belirterek, ''Eminim ki dikkat edeceklerdir'' değerlendirmesinde bulundu.

'Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları'

Başka bir gazetecinin, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'intikam duygusu ile adalet aranmamalı' dedi. Tepki çekti bu sözleri, siz ne dersiniz'' sorusuna karşılık Gül, ''Bunlar temel prensiplerdir. Bu bir hukuki süreç ama suç varsa tabii ki konunun araştırılması da hukuki gerekliliktir'' dedi.

Suriye'deki gelişmeler

Cumhurbaşkanı Gül, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, ''Suriye sınırından silah sesleri geldiği yönünde bilgiler var, siz nasıl değerlendireceksiniz'' sorusu üzerine ''Suriye sadece Suriyeliler için değil bizim için de çok önemli bir konu. Dolayısıyla çok da hayati bir mesele. O bakımdan Türkiye bu konuyu çok yakından takip etmektedir'' dedi.

Kofi Annan'ın başlattığı sürecin başarıyla neticelenmesi yönündeki arzusunu dile getiren Gül, ''Bunun Suriye için çok iyi bir fırsat olduğunu da düşünürüm, o bakımdan herkesin üzerine düşeni yapması gerekir. Bu süreci şimdi dikkatli bir şekilde takip etmek gerekir'' diye konuştu.

'Herkes en kötü şartlar karşısında kendisini hazırlayacaktır...'

Gül, bir gazetecinin, ''Uluslararası makalelerde askeri operasyonun bir çözüm olabileceğine dair bazı yorumlar ve değerlendirmeler çıkıyor. Türkiye'nin bu konuyla ilgili bakış açısı nedir'' sorusu üzerine de ''Böyle büyük bir olay söz konusu olunca herkes birçok senaryolar yapacaktır. Herkes en kötü şartlar karşısında kendisini hazırlayacaktır. Bu ayrı bir konu hiç kimse böyle ciddi, büyük meselelerde hazırlıksız olmak istemez. Ama önemli olan şey şimdi söylediğimdir; Kofi Annan'ın başlattığı sürecin başarılı olması herkes için çok iyi olur. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Suriye için de Suriye'yi yönetenler için de bu çok iyi bir fırsattır, son fırsat belki de'' açıklamasında bulundu.

Gül, ''Türkiye'nin Suriye sınırına sığınmacılar her geçen gün artıyor. Sığınmacılara yönelik müdahaleler de söz konusu. Sayın Başbakan bunun bir sınır ihlali olduğunu söyledi. Bu konuda görüşünüz nedir? İnsani yardım koridoru, tampon bölge...Bir değerlendirmeniz olacak mı'' sorusu üzerine de ''Onlar daha uzun meseleler, şimdi demin söylediğim bu yeni başlayan sürecin başarılı olmasını hepimiz çok isteriz. Onun için bundan sorumlu olanların üzerine düşeni yapması gerekir. Tekrar söylüyorum, Suriye'yi yönetenler için de bu herhalde son, büyük bir fırsattır. Ümit ederim ki bunu en iyi şekilde değerlendirir herkes'' diye konuştu.

Gül, daha sonra Libya Büyükelçisi Abdurrezzak Muhtar Abdülkadir'in güven mektubunu kabul etti. Abdülkadir'in, eşi ve büyükelçilik yetkililerini tanıtmasının ardından anı fotoğrafı çektirildi.