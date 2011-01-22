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Spor

GÜİZA'YA TAKIM ARANIYOR MADRİD (A.A)

22 Ocak 2011 13:31

-GÜİZA'YA TAKIM ARANIYOR MADRİD (A.A) - 22.01.2011 - İspanyol spor basını, Fenerbahçe'de forma giyen Daniel Güiza'nın menajerleri tarafından Getafe takımına önerildiğini yazdı. AS gazetesi, Güiza'nın İspanya'ya dönmek istediğini bir kez daha vurgularken, La Liga'da bu futbolcuyla ilgilenecek kulüplerin Getafe ve Mallorca olduğunu savundu. Haberde, geçtiğimiz yaz Güiza ile Getafe kulübünün yaptığı görüşmelerin Fenerbahçe'nin istediği 5 milyon avro yüzünden durdurulduğu hatırlatılırken, taraflar arasında görüşmelerin yeniden başlayabileceğini öne sürüldü. Bu arada Getafe'nin, Güiza dışında alternatif olarak Deportivo'da oynayan Antonio Tomas'la da ilgilendiği ancak Tomas'ı Espanyol takımının da istediği iddia edildi. 

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