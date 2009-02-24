Güiza'ya paparazzi çalımı

Tek fark daha fazla para kazanmak

"Milli futbolcu, davranışlarının faturasını ödüyor" diye yazan Marca, "İspanya Milli Takımı'nın paparazzi programlarının bir konusu haline dönüşmesi federasyonda huzursuzluk yarattı" yorumunda bulundu. İspanya ile İngiltere'nin Sevilla'da oynadıkları hazırlık maçı öncesinde Güiza'nın, eski karısı Rocio'yu ve oğlunu otel odasına alması ve paparazzi basınının otel önünde beklemesinin ne teknik direktör Vicente Del Bosque ne de federasyon yöneticilerinin hoşuna gittiği belirtildi. İspanyol gazetesi, Del Bosque'nin Türkiye maçında Güiza'yı kadroya çağırmama kararını "hemen hemen aldığını" iddia ederken, Güiza'nın yerine Negredo, Joseba, Llorente veya Raul'un kadroya alınabileceği savunuldu.İspanyol özel televizyonu Antena 3'te geçtiğimiz cuma günü yayınlanan bir paparazzi programına katılan Güiza'nın eski karısı Rocio, İspanya-İngiltere maçından önce, 10 Şubatta, İspanya'nın kamp yaptığı otele gittiğini ve Güiza'nın kendisi için kiraladığı suitte geceyi geçirip, burada futbolcu ile birlikte olduğunu söylemişti. Fenerbahçeli futbolcunun eski karısı Rocio Aranda ve eski sevgilisi Nuria Bermudez, televizyondaki programda Güiza'yı sert dille eleştirip, birlikte oldukları dönemlerde İspanyol futbolcunun sadık olmayıp, başka kadınlarla aldattığını söylemişlerdi.