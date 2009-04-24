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Spor

Güiza'ya ceza verilmedi

24 Nisan 2009 18:18


Fenerbahçe Kulübü, bugün bazı medya organlarında yer alan, futbolcuları Güiza'ya para cezası verildiği şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bazı gazeteler yayınladıkları haberlerde, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi'nin, İspanyol oyuncumuz Daniel Güiza'yı 'düzensiz yaşamı nedeniyle' 150 bin Avro para cezasına çarptırdığı haberlerine yer vermiştir. Muhtemelen yurt dışı kaynaklı bir internet sitesi haberiyle bağlantılı olarak çıkan bu haber gerçekleri yansıtmamaktadır. Çünkü Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi, oyuncumuz Guiza'ya anılan sebep ve miktarda ceza vermemiştir.''

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