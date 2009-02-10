'Güiza'nın günleri sayılı'

Güiza’nın ayrıldığı sevgilisi Nuria Bermudez, sarı-lacivertli oyuncunun Türkiye’deki günlerinin sayılı olduğunu belirtti.



Özel hayatındaki düzensizlik nedeniyle golcünün kendini futbola veremediğini söyleyen Nuria, Milliyet’e verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulundu.



İşte Nuria’nın ağzından Güiza:



- Performansını Türkiye’de göstermese bile, bana göre önemli bir golcü... Bence adaptasyonda sorunlar yaşadı. Bunun bazı nedenleri var.



- Sorun bence Türk futbolculardan kaynaklandı. Belki hepsi değil ama bazıları... Soyunma odasında hep onun arkasından konuşurlardı. Elleriyle Güiza’yı işaret ederek, anlaşılmasa, aleyhinde konuştuklarını belli eden mimikleri vardı. Bunu bana anlatırdı. Sahada da dikkat edin, Güiza’ya bazı Türk futbolcular pas vermiyor. Hep yalnız kalıyor. Bu da onun futbolunu etkiliyor.



- Bu durumdan Aragones’in de haberi var. Hoca sürekli Güiza’nın yanında oldu. Zaten Güiza’yı Mallorca’dayken tanıdı ve bir zamanlar onun hocalığını yaptı.



- Bunlardan yönetimin haberi var mı bilmem ama şunu söyleyebilirim ki, Başkan Aziz Yıldırım sürekli Güiza’ya destek çıktı. Kötü anlarında yanına gelir, bir baba gibi onu teselli ederdi. Bu konuda Aziz başkanın Güiza için yaptıklarını unutamayız. Sayın Yıldırım, bizim gördüğümüz en şefkatli, en dürüst başkan oldu.



- Ama bence Güzia’nın günleri sayılı... Ya o gidecek, ya da Fenerbahçe onu gönderecek.



- Güiza, Fenerbahçe’den yıllık 3 milyon euro alıyor. Krize rağmen ödemelerde sorun

yaşamadık. Mallorca’da iken parasını almak için çok acı çekerdi. Dünyada Fenerbahçe gibi futbolcusuna tıkır tıkır ödeme yapan az kulüp bulunur.



- Fenerbahçe’de bekleneni verememesinin nedeni, özel yaşantısı. Onunla beraberken özel yaşantısını düzene sokmak istedim ama olmadı.



