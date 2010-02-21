Güiza’nın eski eşi fuhuş pazarlığında

T24 - Fenerbahçe’nin golcüsü Daniel Güiza’nın eski eşi ve çocuğunun annesi Nuria Bermudez’in fuhuş öncesi pazarlığı gizli kameraya yakalandı.





İspanya’daki Antene 3 Televizyonu’nda yayınlanan magazin programı DEC’deki “Zengin işadamları ile çıkan ünlüler” bölümü, Madrid’deki bir lüks evde, Nuria ile manken-oyuncu Malena Gracia ve Sonia Monroy’u yabancı işadamlarıyla görüntüledi. Amacı, parayla fuhuş yapan ünlüleri kamuoyuna göstermek olan programda, odaya gidişi, tanışmaları ve para pazarlığı ortaya kondu.

Adı açıklanmayan işadamı, Bermudez ile bir gece olabilmek için anlaşma yaptığı acenteye bir gece için 60 bin euro verdiğini belirtti. Toplam 4 erkeğin, 5 kız için acenta ile toplam 240 bin euroya anlaştıkları vurgulandı.



Bu yayın sonrasında açıklama yapan Nuria ise kendisine komplo kurulduğunu belirterek, adı geçen eve başka amaçla gittiklerini ifade etti. Güiza’nın eski karısı, işadamlarına hosteslik yapmak için bu evde olduklarını söyledi.





