Güiza yuvadan uçtu!

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklaması şöyle:2008 -2009 Sezonunda La Liga takımlarından Mallorca’dan transfer edilen, İspanyol forvet Daniel Güiza, sarı lacivert renklerimizle geçirdiği üç sezonun ardından La Liga’ya dönerek, Getafe ile anlaşmıştır.Milli oyuncuya, daha önce de forma giydiği Madrid ekibi Getafe’de başarılar diler; Fenerbahçemize sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür ederiz.