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Spor

GÜİZA: YASAL HAKLARIMI ARAYACAĞIM İSTANBUL (A.A)

03 Kasım 2010 21:21

-GÜİZA: YASAL HAKLARIMI ARAYACAĞIM İSTANBUL (A.A) - 03.11.2010 - Fenerbahçeli futbolcu Daniel Güiza, bugün bazı gazetelerde yasaklı maddeler kullandığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İspanyol futbolcu, konuyla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada, ''Ben de her futbolcu gibi doping kontrolünden geçiyorum. Eğer yasaklı maddeler kullansaydım, bu tür kontrollerde ortaya çıkardı. Yasal haklarımı arayacağım. Bu tür haberler gerçeği yansıtmıyor. Bu tür haberleri saçma buluyorum. Bu tür haberleri çıkaranları kınıyorum'' ifadelerini kullandı.

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