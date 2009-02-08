Güiza ve Gökhan cezalı

İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında sarı kart gören Güiza, bu sezon 4. kartına ulaşarak, Gökhan Gönül de 2 sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla ligde gelecek hafta cezalı duruma düştüler.



2 futbolcu, takımlarının ligin 20. haftasında sahasında Hacettepe ile yapacağı maçta forma giyemeyecekler.



Bu arada kaleci Volkan Demirel, maçın ilk yarısında iki takım futbolcuları arasında yaşanan bir tartışmada oyun durduğu sırada kalesinden ayrılıp rakip yarı alanındaki hakem Cüneyt Çakır ile konuşmaya gelince sarı kart gördü.



Fenerbahçe, karşılaşmada ikinci yarıya Vederson'un yerine Uğur Boral ile başladı.



Maça yedekler arasında başlayan Uğur, ilk yarıda Vederson'un vasat futbolu nedeniyle ikinci yarıda teknik direktör Luis Aragones'in tercihi oldu.

