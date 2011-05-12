-GÜİZA TAKIM ARKADAŞLARINA YEMEK VERDİ İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Daniel Güiza, takım arkadaşlarına yemek verdi. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ortaköy'de bir restoranda düzenlenen yemeğe, futbolcular ve eşlerinin yanı sıra Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışan personelin de katıldığı bildirildi. Açıklamada, yemeğin oldukça samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleştiği kaydedildi.