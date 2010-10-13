-GÜİZA: OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM MADRİD (A.A) - 13.10.2010 - Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Daniel Güiza, sol ayak topuğundan geçirdiği ameliyatın ardından gördüğü fizik tedavilerle iyileşmeye başlarken, "Neler çektiğimi bir ben bilirim, ama şimdi iyileşiyorum ve oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi. Doğup, büyüdüğü yer olan İspanya'nın güneybatısındaki Jerez kentinde özel bir klinikte fizik tedavi görmeye devam eden Güiza, bölgenin yerel televizyonu Canal Sur'daki bir programın konuğu oldu. Masaj, bisiklet ve havuzdan oluşan 1 günlük fizik tedavisi ekrana getirilen Güiza, ''İnsanlar belki neler yaşadığımı bilmiyor, ama çok zor günler geçirdim. 4 aydır topa dokunmuyorum ve biraz da olsa topa her dokunuşumda çok neşeleniyorum. Daha erken iyileşeceğimi düşünüp, moral kazanıyorum. Artık oynamak istiyorum'' şeklinde konuştu. Tedavi sürecini Jerez'de geçirmesinin psikolojik olarak kendisine çok büyük katkı sağladığını belirten Güiza, ''30 yaşındayım ve ilk defa böyle uzun bir sakatlık geçirdim. Ama döneceğim ve Milli Takım'da tekrardan forma giyebilmek için her şeyi yapacağım'' ifadelerini kullandı. Güiza, tedavi süresince uzattığı sakalını ise ''çingene sakalına'' benzetti. Güiza ile ilgilenen fizik tedavi uzmanları ise aşil tendonlarından ameliyat geçiren İspanyol futbolcunun ciddi bir sakatlık yaşamasına rağmen iyi ve hızlı bir şekilde iyileşme gösterdiğini söylediler. Uzmanlar, Güiza'nın 4 aydır aktif olarak futbol oynamamasının uzun bir süre olduğunu, ancak İspanyol futbolcunun kilosuna dikkat ederek kendisine çok iyi baktığını ve topuğundaki sakatlığın tamamen geçmesinin ardından sadece fiziğini güçlendirerek, iyi bir düzeyde futbol oynamaya başlayabileceğini ifade ettiler.