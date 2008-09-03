‘Güiza mutlu edecek’



Daniel Güiza’nın eşi Nuria Bermudez, FOX TV’de yayımlanan “Tribün Ateşi” programında çarpıcı açıklamalar yaptı.



İstanbul’da mutlu olduklarını ve sakin bir hayat geçirdiklerini söyleyen Bermudez, “Güiza ile sadece iki kez yemeğe çıktık. Bundan da kulübün haberi vardı. Basında sürekli geziyorlar şeklinde çıkan haberler doğru değil. Kimseye veremeyecek hesabımız yok. Kötü bir şey yapsak bile bunun hesabını veririz” diye konuştu.



Güiza’nın takımına çok faydalı olacağını ve bunu yakında herkesin göreceğini kaydeden Bermudez, “Başarı ve başarısızlıkta herkesin payı vardır. Güiza’nın gol atması kadar attırması da önemli. Galatasaray’a atacağı gollerle Fenerbahçe taraftarını mutlu edecektir” dedi.

