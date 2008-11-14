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Spor

Güiza mili takımda

Del Bosque, Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Daniel Güiza'yı İspanya Milli takımı kadrosuna davet etti

14 Kasım 2008 02:00

İspanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vicente Del Bosque, 19 Kasım Çarşamba günü Şili ile oynayacakları dostluk maçının 20 kişilik kadrosunu açıklarken, Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Daniel Güiza da listede yer aldı.

Del Bosque, bugün düzenlediği basın toplantısında, Şili karşısında forma giyebilecek 20 kişilik İspanya Milli Takımı kadrosunu açıkladı. İspanyol basınının Şili karşısında dinlendirilecek gözüyle baktığı Güiza, Del Bosque tarafından yine forma şansı buldu. Listede Valencia'dan Juan Mata ve Athletic Bilbao'dan Fernando Llorente sürpriz isimler oldu.

20 kişilik İspanya Milli Takımı aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: İker Casillas ve Jose Manuel Reina

Defans Oyuncuları: Carlos Marchena, Carlos Puyol, Sergio Ramos, Capdevilla, Juanito, Aibol, Alvaro Arbeloa

Ortasaha oyuncuları: Xavi, Santi Cazorla, Cesc Fabregas, Juan Mata, Albert Riera, Xabi Alonso, Marcos Senna

Forvetler: Daniel Güiza, Ferannado Llorente, Fernando Torres ve David Villa.

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