Güiza Lig'e ısınamadı

Maç Süre Gol Sonuç G.Anteps-FB 90 - 1-0 FB-İBB 90 - 2-0 Hacettepe-FB 90 - 2-1 FB-G.birliği 90 1 3-0 Sivasspor-FB 81 - 2-1 FB-Kayseri 90 - 1-4

Maç Süre Gol Sonuç FB-MTK 90 - 2-0 MTK -FB 75 - 0-5 Partizan-FB 90 1 2-2 FB-Partizan 90 - 2-1 Porto-FB 90 1 3-1 FB-D. Kiev 90 - 0-0

Geçen sezon İspanya Birinci Futbol Ligi ''La Liga''da gol kralı olan Fenerbahçe'nin yeni transferi Daniel Gonzalez Guiza, Turkcell Süper Lig'e henüz ısınamadı.Fenerbahçe'nin büyük ümitlerle transfer ettiği ve 15 Temmuz'da sarı-lacivertli kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol futbolcu, yeni takımında şu ana kadar istediği golleri atamadı.Geçen sezon La Liga'da Real Mallorca formasıyla 37 maçta 27 gol atarak gol kralı olan Fenerbahçe'nin yeni golcüsü, Türkiye'de ligde 6 maçta sadece 1 gol kaydetti.İspanyol futbolcu, yeni takımında henüz fazla gol atamasa da maçlardaki çabası nedeniyle, şu ana kadar taraftarlardan çok fazla eleştiri almadı.Daniel Guiza, ligin ilk 6 haftasında Fenerbahçe'nin yaptığı 6 maçta da ilk 11'de sahaya çıktı.Fenerbahçe'nin 14 milyon Avro bonservis bedeliyle transfer ettiği, Turkcell Süper Lig'in en pahalı futbolcusu unvanını alan İspanyol futbolcu, ligdeki 6 maçta toplam 531 dakika forma giydi.Ligde 5 maçta gol atamayan Guiza, sadece 4. haftada Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı Gençlerbirliği maçında takımının 2. golünü kaydetti.Guiza'nın ilk 6 maçta lig istatistiği şöyle:Guiza, Fenerbahçe formasıyla çıktığı Avrupa Şampiyonlar Ligi ön eleme ve grup maçlarında ise 6 maçta 2 gol kaydetti.İspanyol futbolcu, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk maçında deplasmanda 2-2 biten Partizan maçında ve Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu ilk maçında Fenerbahçe'nin 3-1 yenildiği Porto maçında 1'er gol attı.Avrupa kupalarında 5 maçta 90 dakika forma giyen Guiza, MTK Budapeşte ile deplasmanda yapılan maçta 75 dakika forma giydi.Guiza'nın, Fenerbahçe'de Avrupa maçları istatistiği de şöyle: