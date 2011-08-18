-Güiza, Getafe'ye transfer oldu İSTANBUL (A.A) - 18.08.2011 - Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Daniel Güiza'nın, İspanya'nın Getafe Kulübü ile anlaştığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2008-2009 sezonunda La Liga takımlarından Real Mallorca'dan transfer edilen İspanyol forvet Daniel Güiza'nın, sarı-lacivertli renklerle geçirdiği üç sezonun ardından tekrar La Liga'ya dönerek, Getafe Kulübü ile anlaştığı belirtilerek, ''Milli oyuncuya, daha önce de forma giydiği Madrid ekibi Getafe'de başarılar diler, Fenerbahçemiz'e sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür ederiz'' denildi.