Güiza: 'Çok mutluyum'

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Daniel Güiza, 2-1 kazanılan Beşiktaş karşılaşmasında gol attığı için çok mutlu olduğunu söyledi.



Maç sonrası yaptığı açıklamada, öncelikle gol attığı için yaşadığı mutluluğu dile getiren Güiza, "Ben, saha içinde her zaman elimden gelenin en iyisi yapmaya çalışıyorum. Bugün güzel bir gol attım ama birçok fırsatı da kaçırdım. Şans yanımda değildi" dedi.



Güiza, yaşadığı şanssızlığın tüm golcülerin başına gelebileceğini ifade ederek, "Önemli olan, önemli golleri atmak. Maçın sonucuna baktığımızda da kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Bu galibiyet, takımımızın sıralamada yükselmesi için çok önemliydi" diye konuştu.



Attığı golün ardından FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan, "Hoşgeldin Güiza" anonsu için teşekkür eden İspanyol oyuncu, sözleşmesinin sonuna dek Fenerbahçe'de kalmak istediğini söyledi.



Kendisine verilen destekten ötürü Fenerbahçe camiasına ve taraftarlara minnettar olduğunu ifade eden Güiza, "Benim Fenerbahçe'den ayrılmak istediğim yönünde basına yansıyan haberler doğru değil. Benim burada 4 yıllık sözleşmem var ve sonuna dek burada kalmak istiyorum" dedi.

